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Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kocasının mezarı başında cinayeti itiraf etmişti; polis ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 11:23 | Son Güncelleme

Ümraniye'de 41 yaşındaki Hasan Akman erkek kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Tutuklanan Ecevit Akman ise ifadesinde cinayeti kendisiyle yasak ilişkisi olduğunu iddia ettiği yengesi A. Akman ile planladıklarını söyledi. A. Akman'ın da kocasının mezarı başında, eşinin ölümüne neden olduğunu itiraf ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Son dakika gelişmesine göre A. Akman'ın ifadesinde 'Ben de Ecevit kadar suçluyum” dediği öğrenildi.

Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kocasının mezarı başında cinayeti itiraf etmişti; polis ifadesi ortaya çıktı

Korkunç olay, Cemil Meriç Mahallesi'nde 20 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Akman (41), kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Ecevit Akman, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine görüşe giden ailesine cinayeti anlatan Ecevit Akman'ın, alkollü iken, yengesiyle ilişkiye girdiğini, onun da bunu gizlice videoya çekerek, ağabeyine izletmekle tehdit ettiğini ileri sürerek, "Ben de ağabeyimi öldürdüm" dediği öğrenildi.

'PATLAMA SESİ OLDU VE ECEVİT KAPIYA GELDİ'

A. Akman Anadolu Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadesinde, “Yaklaşık 2 yıldır Ecevit Akman ile ilişki yaşıyorduk. Eşim cezaevinden çıkıp eve döndüğünde ben Ecevit ile olan ilişkimden dolayı pişmanlığımı Ecevit’e söyleyince Ecevit bana Hasan’ı öldürmekten bahsetti. Ben ona yapmamasını, bu işin olmayacağını söyledim. Olay günü Hasan evin içerisindeyken Ecevit ile ikimiz dışarıda olduğumuz sırada Ecevit bana Hasan’ı vuracağını ve benim içeriye girmemi söyledi. Ben ortalık karışmasın diye normal bir şekilde Ecevit’e yapmamasını söyleyip karşı çıktım. Ecevit bana sen içeriye git dedi. Ben de korkumdan eşim öğrenir ve kurtulur, bana zarar verir diye çocuklar ile birlikte odama geçtim. Ecevit’in bir silahı olduğunu biliyordum ancak o anda silahın üzerinde olduğunu bilmiyordum. İçeriye geçtikten sonra bir patlama sesi oldu ve Ecevit kapıya geldi. O esnada telefonla konuşuyordu ve bana sen korkma senlik bir şey yok dedi." ifadelerini kullandı.

'BİZİM ECEVİT’LE PLANIMIZ BİRLİKTE YAŞAMAKTI'

A. Akman, "Daha sonra ise olay yerine polisler geldi. Ben Ecevit ile ilişkimden pişman olduğum için başta Hasan’dan kurtulmak yönünde Ecevit ile plan yapsak da daha sonra ben bundan vazgeçmiştim. Bizim Ecevit ile planımız birlikte yaşamaktı. Ben Hasan’dan kurtulma yolu olarak Ecevit’in eşinden boşandığı gibi benim de Hasan’dan boşanmamı görüyordum ve Ecevit ile bunu konuşmuştuk. Daha sonra ben Ecevit’e pişman olduğumu söylediğimde Ecevit, Hasan’ı öldürmekten bahsetmeye başladı" dedi.

ıtıraf

'BEN DE ECEVİT KADAR SUÇLUYUM'

A. Akman ifadesinde şunları söyledi:

"Olay günü de bana bunu söyleyince ben yine karşı çıktım. Fakat korktuğum için bir şey yapamadım. Ben bu yaşadıklarımdan ötürü çok pişmanım. Cezam neyse çekmeye hazırım. Ecevit bana Hasan’ı vuracağını söylediğinde birilerini arayıp haber verip engel olabileceğim halde engel olamadım. Belki de bunu yapmış olsam Hasan şu an hayatta olabilirdi. Ben de Ecevit kadar suçluyum”

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2 GÜN ÖNCE ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAF KALDI

Abisi Hasan Akman'ı silahla öldüren Ecevit Akman cezaevine girdi. İki kardeşin cinayetten iki gün önce evlerinin bahçesinde çektirdikleri son fotoğrafları ortaya çıktı.

dasda

(DHA)


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