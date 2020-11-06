Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kocasının mezarı başında cinayeti itiraf etmişti; polis ifadesi ortaya çıktı

Korkunç olay, Cemil Meriç Mahallesi'nde 20 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Akman (41), kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Ecevit Akman, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine görüşe giden ailesine cinayeti anlatan Ecevit Akman'ın, alkollü iken, yengesiyle ilişkiye girdiğini, onun da bunu gizlice videoya çekerek, ağabeyine izletmekle tehdit ettiğini ileri sürerek, "Ben de ağabeyimi öldürdüm" dediği öğrenildi.

'PATLAMA SESİ OLDU VE ECEVİT KAPIYA GELDİ'

A. Akman Anadolu Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadesinde, “Yaklaşık 2 yıldır Ecevit Akman ile ilişki yaşıyorduk. Eşim cezaevinden çıkıp eve döndüğünde ben Ecevit ile olan ilişkimden dolayı pişmanlığımı Ecevit’e söyleyince Ecevit bana Hasan’ı öldürmekten bahsetti. Ben ona yapmamasını, bu işin olmayacağını söyledim. Olay günü Hasan evin içerisindeyken Ecevit ile ikimiz dışarıda olduğumuz sırada Ecevit bana Hasan’ı vuracağını ve benim içeriye girmemi söyledi. Ben ortalık karışmasın diye normal bir şekilde Ecevit’e yapmamasını söyleyip karşı çıktım. Ecevit bana sen içeriye git dedi. Ben de korkumdan eşim öğrenir ve kurtulur, bana zarar verir diye çocuklar ile birlikte odama geçtim. Ecevit’in bir silahı olduğunu biliyordum ancak o anda silahın üzerinde olduğunu bilmiyordum. İçeriye geçtikten sonra bir patlama sesi oldu ve Ecevit kapıya geldi. O esnada telefonla konuşuyordu ve bana sen korkma senlik bir şey yok dedi." ifadelerini kullandı.