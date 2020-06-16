HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yasak aşk cinayetine 38 yıl 4 ay hapis cezası

Yasak aşk cinayetine 38 yıl 4 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 21:54 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde eşinin yasak aşk yaşadığını iddia ettiği fırın sahibini silahla vurarak öldüren şahıs, 38 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8 Ağustos 2017 tarihinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Akçakoca Caddesi’nde meydana gelen olayda, Hasan Y. eşi ile yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Cevat Taşdelen’in fırınına gitti. Fırına girer girmez eşi Ümmühan Y. ve Cevat Taşdelen’e silahını doğrultan Hasan Y., 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırıda Taşdelen hayatını kaybederken, Ümmühan Y. yaralandı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Hasan Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın bugün görülmesine devam edildi. Duruşmaya Hasan Y. SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Hasan Y., olayın yaşanmış olması nedeniyle pişman olduğunu belirterek, takdiri mahkemeye bıraktı. Sanık avukatı ise, aldatma olayının açık olduğunu belirterek, Hasan Y.’nin tahliyesini talep etti.

38 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, kısa bir aranın ardından kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Y.’nin Cevat Taşdelen’e karşı işlediği kasten öldürme suçundan 25 yıl, kendi eşine karşı ‘eşe kasten öldürme’ suçunu işlemesi fakat suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca sanığa ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası ve 500 TL idari para cezası verildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Pekin'de artan vakalar nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldiPekin'de artan vakalar nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

Bomba iddia! Sayan'ın yerine olay isim

Bomba iddia! Sayan'ın yerine olay isim

Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı!

Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı!

Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler

Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler

Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Diğer Haberler
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi

Pekin'de artan vakalar nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi

Şimdiye kadar hiç vaka görülmemişti! Kula’da son 2 günde 2 vaka

Kula’da son 2 günde 2 vaka

16 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Süper On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

Türkiye'den çok sert Libya tepkisi: Fransa'nın karanlık ilişkileri...

Türkiye'den çok sert Libya tepkisi

İletişim Başkanı Altun'dan, YİK Toplantısı'na ilişkin açıklama

Kritik YİK toplantısı sonrası önemli açıklama

16 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.