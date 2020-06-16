Yasak aşk cinayetine 38 yıl 4 ay hapis cezası

8 Ağustos 2017 tarihinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Akçakoca Caddesi’nde meydana gelen olayda, Hasan Y. eşi ile yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Cevat Taşdelen’in fırınına gitti. Fırına girer girmez eşi Ümmühan Y. ve Cevat Taşdelen’e silahını doğrultan Hasan Y., 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırıda Taşdelen hayatını kaybederken, Ümmühan Y. yaralandı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Hasan Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın bugün görülmesine devam edildi. Duruşmaya Hasan Y. SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Hasan Y., olayın yaşanmış olması nedeniyle pişman olduğunu belirterek, takdiri mahkemeye bıraktı. Sanık avukatı ise, aldatma olayının açık olduğunu belirterek, Hasan Y.’nin tahliyesini talep etti.

38 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, kısa bir aranın ardından kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Y.’nin Cevat Taşdelen’e karşı işlediği kasten öldürme suçundan 25 yıl, kendi eşine karşı ‘eşe kasten öldürme’ suçunu işlemesi fakat suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca sanığa ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası ve 500 TL idari para cezası verildi. (İHA)

