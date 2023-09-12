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Yasak aşk dehşeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi, ortalığı kan gölüne çevirdi

12.09.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da İslam Keleş, üvey amcası İsa Ergün'ü (45) sokak ortasında, 15 yıllık eşi Yeliz Keleş'i (32) ise evinde, 3 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. Kan donduran vahşetin ardından ise yasak aşk iddiası çıktı. Olay sonrası polisin düzenlediği operasyonla yakalanan İslam Keleş, emniyetteki ifadesinde her şeyi itiraf etti. Keleş ifadesinde, eşi ve üvey amcasının ilişki yaşadıklarını öğrendikten sonra olayı gerçekleştirdiğini söyledi. İşte olayın detayları...

Yasak aşk dehşeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi, ortalığı kan gölüne çevirdi

Kan donduran olay, dün gece İstanbul Bağcılar’da meydana geldi. İddiaya göre, Tesisatçılık yapan İslam Keleş, 15 yıllık eşi Yeliz Keleş (32) ve üvey amcasının ilişki yaşadıklarını öğrenip eve geldi. Çift bir süre tartıştıktan sonra İslam Keleş dışarı çıktı. Dışarı çıkan Keleş bir süre sonra sokak ortasında 45 yaşındaki üvey amcası İsa Ergün’ü silahla vurdu. Tekrar eve dönen İslam Keleş, 3 çocuğunun gözü önüne eşini de vurup kaçtı.

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İKİSİNE DE KURŞUN YAĞDIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp çalışma başlattı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İsa Ergün’ün başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi. Yeliz Keleş’in ise vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Cesetler yapılan incelemelerin ardından Bahçelievler Yenibosana’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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'ANNEME PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI'

Cinayetin tanığı olan çocuklardan biri H.K, ifadesinde, “Babam eve gelerek annemle tartıştı ve dışarı çıktı. Silah sesleri geldi. Silah seslerinden sonra eve geldi anneme peş peşe ateş açtı” dediği öğrenildi. İslam Keleş polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakaladı.

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YASAK AŞK İDDİASI

İslam Keleş'in emniyetteki ifadesinde, eşi ve üvey amcasının ilişki yaşadıklarını öğrendikten sonra olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. Emniyette işlemleri biten İslam Keleş sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İHA

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cinayet yasak aşk

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