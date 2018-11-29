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Yasak aşk dehşeti! FETÖ'cü eski emniyet müdürünün eşi...

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 20:42 | Son Güncelleme

Ankara'da Habib K., tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Emine Çakır'ı dövüp, tabancayla göğsünden vurup, rehin aldı. Habib K.'nin uzun uğraşlar sonucu bıraktığı Emine Çakır, yaşamını yitirdi. Silahla intihara kalkışan Habib K. ise anne ve babasının ikna etmesi sonucu eylemine son verince gözaltına alındı. Evli olan Emine Çakır'ın, eski emniyet müdürü eşi Muhterem Çakır'ın 3 yıldır FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirtildi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Üreğil Mahallesi'nde meydana geldi. Manolya Konutları'nda oturan Emine Çakır (39) sevgilisi olduğu öne sürülen Habib K. (50) ile birlikte evin önüne geldi. Habib K. ile Emine Çakır arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Habib K., Çakır'ı önce dövdü, ardından da belindeki silahı çıkarıp, “Seni kimselere yar etmem” diye bağırarak göğsünden vurdu.

REHİN ALDI

Silah sesini duyan sitenin güvenlik görevlisi ve vatandaşlar, olay yerine geldi. Habib B., Çakır'ı rehin alırken, ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Habib B. Emine Çakır'ı bırakmamakta ısrar edince özel harekat polisleri çağrıldı.

Bir süre sonra Çakır'ı serbest bırakan Habib K., bu kez tabancayı kendi başına dayayıp intihar edeceğini söyledi. Yaralı Emine Çakır ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye karşın kurtarılamadı.

ANNE VE BABASI İKNA ETTİ

Habib B., tüm uyarılara karşın eylemini sürdürünce, anne ve babası olay yerine çağırıldı. Ebeveynlerinin ikna ettiği Habib B., silahı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan Habib K. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emine Çakır'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

EŞİ FETÖ'DEN ARANIYOR

Evli olan Emine Çakır'ın, eski emniyet müdürü eşi Muhterem Çakır'ın 3 yıldır FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirtildi.


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