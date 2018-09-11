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Yasak aşk dehşeti! Karısının kapıcıyla mesajlaşmasını görünce kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 08:11 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Sait Parlakyıldız (67), eve zorla girerek, eşi Elif Parlakyıldız'ın (45) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Elif Parlakyıldız, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirirken, Sait Parlakyıldız'ın ifadesinde, eşini biriyle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde, Darıca Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta meydana geldi. Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Sait Parlakyıldız, eve geldi. Kapıyı yumruklayan Palakyıldız, eşinden açmasını istedi. Elif Parlakyıldız, kapıyı açmayınca Sait Parlakyıldız, tabancasını çıkarıp, kapının kilidine art arda ateş etti. Kapı kilinin bulunduğu yerin kırılmasıyla içeri giren Sait Parlakyıldız, eşinin üzerine 4 el ateş etti.

Elif Parlakyıldız, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Sait Parlakyıldız ise olayın ardından kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Parlakyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Sait Parlakyıldız'ı evden 200 metre uzaklıktaki parkta yakaladı. Parlakyıldız'ın olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Polis, olay yerinde incelemelerde bulunurken, evin kapısının kilidinin kurşunlarla parçalandığı görüldü.

EŞİNİ KAPICI İLE İLİŞKİ ŞÜPHESİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Sait Parlakyıldız'ın eşi Elif Parlakyıldız'ı apartman görevlisi ile ilişki şüphesiyle öldürdüğü belirlendi. Sait Parlakyıldız'ın eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kapıcı ile aralarındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı. Sait Parlaklakyıldız'ın apartman görevlisine attığı mesajlarda eşi ile birlikte sosyal medyada aynı anda çevrim içi olduklarını gerekçe gösterirken, ikisinin de çevrim içi olduğu anları gösteren notları gönderdiği belirlendi.

Parlakyıldız geçen cumartesi günü yazdığı mesajlarda ise apartman görevlisini tehdit edip, eşi ile ilgili olarak, "O ahirete gitti. Ben de seni bekliyorum. Beraber yolculuk yaparız" diye tehditte bulunduğu tespit edildi. Memleketinde tatilde bulunan apartman görevlisinin ise Sait Parlakyıldız'a, "Abi ben gelince bu iş çözülecek. Sen kiminle karıştırıyorsun bilmem" ve "Abi kaç yıldır oradayım. Benim bir yanlışımı mı gördünüz" diye yazdığı öğrenildi.

Sait Parlakyıldız'ın yakalandığında alkollü olduğu, tabancasında iki kurşun bulunduğu, kapıcıyı öldürdükten sonra intihar etmeyi düşündüğü öğrenildi.

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DHA

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Kocaeli Darıca yasak aşk kadın cinayeti cinayet

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