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Yasak aşk felaketi! Dört gündür haber alınamıyordu, ağaca asılı halde bulundular

11.05.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda ağaca yan yana asılı vaziyette 1'i kadın 1'i erkek 2 ceset bulundu. Yasak aşk yaşadığı ileri sürülen ikilinin, yapılan ilk incelemede intihar ettiği belirlendi.

Yasak aşk felaketi! Dört gündür haber alınamıyordu, ağaca asılı halde bulundular

İddiaya göre, saat 17.00 sıralarında bir baz istasyonunda çalışan B.Ö., Muğla Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan su deposu mevkiinde ağaca asılı halde 2 ceset gördü, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağaçta asılı halde bulunan Songül O. (37) ve ipinin kopması sonucu ağacın dibinde bulunan Sedat K.'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin alanda yaptığı araştırmada, Sedat K. ve Songül O.'nun kullandığı tahmin edilen, olay yerine 100 metre uzaklıkta motosiklet ve kask bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından Songül O. ve Sedat K.'nın cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra Songül O. ve Sedat K.'nın ortadan kaybolduğu ve haber alınamadığını öğrenildi. Öte yandan, Sedat K.'nın Muğla'da berber olarak çalışan ağabeyi Sedayi K.'yı arayarak, Songül O. ile birlikte yan yana gömülmesini vasiyet ettiği öğrenildi.

YASAK AŞK İDDİASI

Evli ve 2’şer çocuk sahibi olan ikilinin, uzaktan akraba oldukları, yasak aşk yaşadıkları ileri sürüldü. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürerken, yapılan ilk incelemede ikilinin intihar ettiği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye
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