Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Aldatılan kadın intikamını böyle aldı

Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuklu, evli bir adam evini terk etti ve aynı sokakta yaşayan bir kadınla başlamaya başladı. Kadının da evli ve çocuklu olduğu öğrenilirken 'yasak aşk' ortaya çıkınca ortalık karıştı.

İNTİKAMINI BÖYLE ALDI

Show TV'nin haberine göre, aldatılan kadın yanına arkadaşlarını da aldı ve kocasının yasak aşk yaşadığı kadının evini bastı. Ellerinde meşale ve pankartlarla eylem yapan grup, "Yuva yıkan kadın istemiyoruz", "İhanete hayır" sloganlarıyla da sokağı adeta inletti.

OLAY YERİNE POLİS GELDİ

Meşaleli, pankartlı eylem mahallelinin çağırdığı polisin gelmesiyle son buldu.



