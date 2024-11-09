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  4. Yasak aşk infazı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşünüp takip etti: Sonrası korkunç!

Yasak aşk infazı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşünüp takip etti: Sonrası korkunç!

09.11.2024 20:01
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Ankara'nın Sincan ilçesinde eşiyle ilişkisi olduğunu düşünen M.E.D., Ö.Y.'yi önce takip etti sonra tabancayla vurarak öldürdü. Korkunç olay sonrası M.E.D. saklandığı adreste polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yasak aşk infazı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşünüp takip etti: Sonrası korkunç!

Olay, saat 16.30 sıralarında Tandoğan Mahallesi, Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.D., eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Ö.Y.'yi bir süre takip etti. M.E.D., otomobiliyle giderken önünü kestiği Ö.Y.'ye tabancayla ateş etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ö.Y. otomobilinde hareketsiz kalırken M.E.D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Ö.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ö.Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

M.E.D. saklandığı adreste polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara infaz yasak aşk
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