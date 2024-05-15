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  4. Yasak aşk kaçamağı kanlı bitti! Karısını evde başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı

Yasak aşk kaçamağı kanlı bitti! Karısını evde başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı

15.05.2024 08:59
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Kırıkkale’de evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalanınca ortalık karıştı. Gece saatlerinde evine dönen H.Ç., karısı F.Ç.'yi evde İ.E. ile birlikte yakaladı. Öfkeli koca, yasak aşk kaçamağı yapan karısını başka bir erkekle yakalayınca, yasak aşk kaçamağı yapan karısını su anahtarıyla, adamı da bıçakla yaraladı. Öfkeli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Çalılöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde evine dönen H.Ç., karısı F.Ç. ile sevgilisi olduğunu düşündüğü İ.E.’yi birlikte yakaladı. Öfkelenen koca, yasak aşk kaçamağı yapan karısını su anahtarıyla, adamı da bıçakla yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan İ.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan kocanın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yasak aşk
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