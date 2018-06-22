Yasak aşk kanıtlandı eski eş patladı: Kocam beni Ajda Pekkan'la aldattı

Böylece yasak aşk yıllar sonra kanıtlanmış oldu.

Ajda Pekkan'a zina şoku

1 / 14 Süperstar Ajda Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük eski aşkı Bülent Çavuşoğlu'na iki yıl aradan sonra geri dönmüştü. Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın İstanbul-Bahçeköy'deki 30 milyon liralık villasına yerleşmişti. Medyada yer alan haberlere göre Pekkan; genç sevgilisi yüzünden kardeşi Semiramis Pekkan'la karşı karşıya gelmiş ve ailesi Pekkan'ın sevgilisini istememişti. Ünlü yıldız, medyada yer alan haberlerin ardından savcılığa başvurarak çıkan haberler nedeniyle kişiliğinin zedelendiğini ileri sürmüştü.

2 / 14 ŞİKAYETÇİ OLDU Haberlerde sevgilisiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle rencide edildiğini beyan eden Pekkan, huzur ve sükununu bozan ve kendisini küçük düşüren bu haberleri yapanların cezalandırılmasını istedi. Süperstar'ın ihbarı sonrası, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

3 / 14 'YUVAMI YIKTIN' DAVASI AÇILMIŞTI Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu’nun ilişkisi 2011 yılında ortaya çıkmıştı. Çavuşoğlu KVK’da genel müdürlük yapan, cemiyet hayatından tanınan Eyilik Ailesi’nin kızı Tuğçe Eyilik’le evli, genç ve kariyerli bir yöneticiydi. Ajda Pekkan da çıkardığı hit şarkılar ve cesur sahne kostümleriyle kariyerinin adeta en parlak dönemini yaşıyordu.

4 / 14 SONUNDA BOŞANDILAR Çiftin gizli ilişkisi, bir iş toplantısı sonrasında başlamıştı. Ajda Pekkan’ın gizliliği için büyük çaba harcadığı ilişki çok sınav verdi. Tuğçe Eyilik’in Ajda Pekkan’a açtığı, sonuçsuz kalan 250 bin liralık manevi tazminat davası medyada ‘metres davası’ olarak adlandırılarak Pekkan’ı yıpratma amacıyla kullanıldı. Çavuşoğlu ile Eyilik boşandı.

5 / 14 MAHKEME BOŞANMAYI ZİNAYA BAĞLADI Olaylı bir sürecin sonunda Aralık 2014’te şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmışlardı. Ama ihanete uğradığını söyleyen Tuğçe Eyilik olayı yargıya taşıdı. Mahkeme Bülent Çavuşoğlu’nun sadakatsizlik yaptığına karar verdi ve boşanmayı zinaya bağladı.

6 / 14 ''HAK YERİNİ BULDU'' Habertürk'e konuşan Tuğçe Eyilik, “Hak yerini buldu. Eski eşimin Ajda Pekkan’la beni aldattığı mahkeme tarafından kabul edildi. Talep ettiğim nafaka ve tazminat onandı. Hak yerini buldu. Bu saatten sonra ölsem de gam yemem artık’’ dedi. Sosyetenin ünlü ismi, yıllar süren aldatma davası boyunca yakın çevresinin kendisini zaman zaman haklı bulmadığını, Ajda Pekkan ile eski eşi Bülent Çavuşoğlu’nun yasak ilişkilerini bildikleri ve kendilerini gördükleri halde yok saydıklarını dile getirdi.

7 / 14 "KADINLIK ONURUMU KURTARDIM" Eyilik, mahkemenin kabul ettiği aldatma kararından sonra “Yaşadığım bu zorlu sürecin sonunda haklı olduğumu herkes gördü ve kadınlık onurumu kurtardım. Mahkemenin bu kararının, aldatılan diğer kadınların açtığı davalara örnek teşkil etmesini umuyorum’’ dedi.

8 / 14 Bülent Çavuşoğlu ile evliliğinden bir oğlu olan Tuğçe Eyilik, eski eşinden talep ettiği maddi manevi nafaka ve tazminatın da mahkemece onaylanarak tarafına ödeneceğini söyledi.

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