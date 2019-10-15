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Yasak aşk ortaya çıktı, cinayet 5 yıl sonra aydınlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 00:34 | Son Güncelleme

DENİZLİ’nin Buldan ilçesinde 4 Ağustos 2014 yılında üzüm bağında tabancayla vurularak öldürülen Veli Taşdöğen’in (32) cinayeti, jandarmanın çalışmasıyla 5 yıl sonra aydınlatıldı.

Yasak aşk ortaya çıktı, cinayet 5 yıl sonra aydınlatıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ’nin Buldan ilçesinde 4 Ağustos 2014 yılında üzüm bağında tabancayla vurularak öldürülen Veli Taşdöğen’in (32) cinayeti, jandarmanın çalışmasıyla 5 yıl sonra aydınlatıldı. Taşdöğen’in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan eşi Ayşe Taşdöğen ile iki sevgilisi tutuklandı.
Olay, 4 Ağustos 2014 yılında Buldan ilçesinin Doğanköy Mahallesinde üzüm bağında meydana gelmişti. 2 çocuk babası çiftçilik yapan Veli Taşdöğen, kendisine ait üzüm bağında çalışırken tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üzüm bağında olan eşi Ayşe Taşdöğen (35) jandarma tarafından gözaltına alınmış, ancak ifadesinde eşinin öldürülmesiyle ilgili ateş eden kişiyi görmediğini söylemişti. Ayşe Taşdöğen, daha sonra serbest bırakıldı. Cinayete kurban giden Veli Taşdöğen’in öldürülmesi faili meçhul kalmıştı.
JASAT, YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKARDI, CİNAYET 5 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), 5 yıldır faili meçhul kalan ve çözülemeyen Veli Taşdöğen’in cinayet dosyasını tekrar ele aldı. Olayın yaşandığı üzüm bağında Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleriyle birlikte JASAT ekipleri tekrar inceleme yaptı, deliller detaylı şekilde ele alındı. JASAT ekibi, Veli Taşdöğen cinayeti ile ilgili eşi Ayşe Taşdöğen’in üzerinde yoğunlaştı. Olayla ilgili tekrar Doğanköy Mahallesinde çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Olayla ilgili Ayşe Taşdöğen’in çelişkili ifadeler vermesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Olayı çözmek için yaklaşık 6 aydır çalışma yapan jandarma ekibi, Ayşe Taşdöğen’in yasak aşk yaşadığını ortaya çıkardı.
EŞİ VE İKİ SEVGİLİSİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili soruşturma kapsamında Ayşe Taşdöğen’in ardından 5 yıl önce yasak aşk yaşadığı akrabası Arif Taşdöğen de (35) gözaltına alındı. Ayşe Taşdöğen’in 2017 yılında doğan çocuğunun babası olan ve cinayetle ilgili bilgisi olduğu tespit edilen Arif Taşdöğen’den sonraki sevgilisi ve üçüncü çocuğunun babası Ömer Yorulmaz da (45) gözaltına alındı. Sorgularının ardından Adliye’ye sevk edilen Ayşe Taşdöğen cinayete azmettirmek iddiasıyla, Arif Taşdöğen adam öldürmek iddiasıyla ve Ömer Yorulmaz ise olayı gizlemek iddiasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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