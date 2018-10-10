Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

KUZENİ, EŞİYLE YASAK İLİŞKİ YAŞAMIŞ İskender Sarı, jandarmadaki ifadesinde, amcasının oğlu Ali Sarı'nın eşi Zekiye Sarı ile 6 aydır ilişki yaşadığını, Zekiye Sarı'nın cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle eşinin ilişkilerinden şüphelenmeye başladığını ileri sürdü. Bunun üzerine de Zekiye Sarı'nın, Ali Sarı'yı öldürmesini istediğini iddia eden İskender Sarı, ''Zekiye Sarı, 'Şunu ortadan kaldıralım ve şundan kurtulalım yoksa bizi köye rezil edecek' diye cep telefonuma mesaj attı. Ali'nin de tarlada çalıştığını söyledi. Mesaj üzerine tarlaya gittim. Traktör üzerinde bir süre Ali ile sohbet ettik. Daha sonra tabancayla başına ateş ederek, öldürdüm. Kaçarken de yolda tabancayı attım" diye konuştu.

ÖLDÜRÜP CESEDİN BAŞINDA AĞLAMIŞ



Kuzenini öldürdükten sonra cansız bedeninin başında ağladığını kaydeden İskender Sarı, ''Kuzenimi öldürdükten sonra cesedin başında yarım saat boyuncu ağladım. Daha sonra da Zekiye'nin evine gittim. Zekiye çay demledi. Karşılıklı çay içtik. Daha sonra birbirimize sarılıp, ağladık. Zekiye'yi çok seviyorum, ona aşığım. Ali'yi öldürdüğüm için pişmanım. Şimdiki aklım olsa öldürmezdim" dedi.

İskender Sarı'nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Zekiye Sarı da suçunu itiraf etti. Zekiye Sarı, eşinin, telefon konuşmalarından şüphelendiğini belirterek, ''Eşim, telefon konuşmalarımdan şüpheleniyordu. Telefonuma gelen bir mesajdan şüphelendi. Savcılığa verip, ortaya çıkarmak istedi. Öyle bir şey olsaydı, ilişkim ortaya çıkacaktı. Ben de bundan korkup, İskender'e mesaj attım'' diye konuştu. İskender Sarı ve Zekiye Sarı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"İSKENDER İLE İLİŞKİ YAŞADIĞIM DOĞRUDUR ANCAK..."



Tutuklu İskender Sarı ve Zekiye Sarı'nın Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan yargılanmalarına başlandı. Zekiye Sarı, mahkemedeki savunmasında eşinin, kendisini aldattığını, kendisinin de eşinin kuzeni İskender Sarı ile ilişkisi olduğunu söyledi. Sarı, "Eşim beni başka kadınlarla aldatıyordu. Borcu da çoktu. Bunlardan dolayı psikolojim bozulmuştu. 2 yıldır da psikolojik tedavi görüyorum. Psikolojik sorunlarımdan dolayı eşimle sürekli kavga ediyorduk. 2 kez intihar etmeyi denedim. Ali, bana ismini bilmediğim bir iğne yapıyordu. O iğnelerden sonra yarı baygın halde oluyordum. En son olaydan 15 gün kadar önce eşimle kavga etmiştik. Ali, evi terk etmişti. İskender ile ilişki yaşadığım doğrudur; ancak ben İskender'e 'Git, Ali'yi öldür' demedim" dedi.