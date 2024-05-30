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Yasak aşk vahşeti: Araçta boğazını keserek katletti! 'Eşinle görüntülerim var'

30.05.2024 17:17
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Kırıkkale'de Emrah Bahadır, ilişki yaşadığı öne sürülen evli ve 3 çocuk annesi Fidan Cantemir'i (43) maket bıçağıyla araçta boğazını keserek öldürdü. Bahadır, "O gün alkollüydüm ve bir süre tartıştık. Tartışma sırasında elimde maket bıçağı vardı, nasıl olduğunu anlamadım" dedi. Cantemir'in eşi Abdullah Cantemir ise, sanığın bir süre önce kendisine 'Eşinle görüntülerim var' diye mesaj attığını, eşine konuyu sorduğunda ise 'Beni tehdit ediyor' yanıtını aldığını belirtti. İşte detaylar...

Yasak aşk vahşeti: Araçta boğazını keserek katletti! 'Eşinle görüntülerim var'

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 4 Nisan günü Emrah Bahadır, iddiaya göre ilişki yaşadığı evli ve 3 çocuk annesi Fidan Cantemir ile aracında tartıştı. Bahadır, maket bıçağı ile Cantemir'in boğazı kesti. Ağır yaralanan Fidan Cantemir, kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti. Emrah Bahadır, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Emrah Bahadır hakkında, 'kasten öldürme' ve 'mala zarar verme' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Bahadır'ın, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık Emrah Bahadır, taraf avukatları ve Fidan Cantemir'in yakınları hazır bulundu.

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'3-4 YILDIR BİRLİKTEYDİK'

Emrah Bahadır, Fidan Cantemir ile aynı iş yerinde çalıştıkları sırada tanıştıklarını ve 3-4 yıldır birlikte olduklarını öne sürdü. Kendisine maddi ve manevi anlamda destek sağladığını iddia eden Bahadır, "Olay günü beni Fidan aradı ve aracıyla evden aldı. Ablam da şahit. O gün alkollüydüm ve bir süre tartıştık. Araçtan indim, sonra aracın camını kırdım ve tekrar içeri girdim. Tartışma sırasında elimde maket bıçağı vardı, nasıl olduğunu anlamadım, birden olay gerçekleşti. Olay günü bende bulunan ikimizin fotoğrafları dolayısıyla tartışma çıktı. 'Fotoğrafları sileceğim' deyince 'Silme anı olarak kalsın' dedi. Ayrılmak isteyen o değil, bendim. Ayrıca birlikte olduğumuzu ablası ve yeğeni de biliyordu" dedi.

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'EŞİNLE GÖRÜNTÜLERİM VAR'

Fidan Cantemir'in eşi Abdullah Cantemir, 2 yıldır Kırşehir'de çalıştığını, hafta sonları Kırıkkale'ye geldiğini ve sürekli ailesiyle görüştüğünü belirtti. Sanığın bir süre önce kendisine mesaj attığını aktaran Cantemir, "'Eşinle görüntülerim var' dedi. Eşime sorduğumda, 'Beni tehdit ediyor' dedi. Sanığın evimize gelmesi söz konusu olamaz çünkü aynı apartmanda yakınlarımız da oturuyor" dedi.

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'PEŞİNİ BIRAKMASINI SÖYLEDİM'

Sanığın babası H.B. de oğlunun 2 yıl önce başkasıyla evlendiğini ve 2 çocuğu olduğunu söyledi. Fidan Cantemir ile oğlunun birlikteliğini sonradan öğrendiğini aktaran H.B., "Bir gün Fidan'ı arayarak çocuğumun peşini bırakmasını söyledim; ancak uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bırakmadı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma talebini kabul etti. Duruşma ertelendi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırıkkale yasak aşk
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