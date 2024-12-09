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Yasak aşk vahşeti! Eşini börekçide başka bir erkekle otururken gördü: Birinin boğazını kesti, diğerini ağır yaraladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 15:46
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Şiddet olayları bitmek bilmiyor. Tekirdağ'dan gelen haber ise okuyanların kanını dondurdu. Eşini börekçide başka bir erkekle otururken gören Aykut E. eşini 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı, eşinin yanındaki erkeğin ise boğazını kesti. Cani kaçsa da ekipler yakalandı.

Yasak aşk vahşeti! Eşini börekçide başka bir erkekle otururken gördü: Birinin boğazını kesti, diğerini ağır yaraladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Aykut E., börekçide oturan eşi Mavuş E.’yi (25) 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayıp, yanındaki Hayrullah Karadeniz’i (35) ise boğazını keserek öldürdü.

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EŞİNİ DÜKKANDA BAŞKA BİRİYLE GÖRDÜ

Olay, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Aykut E., eşi Mavuş E.'yi dükkanda Hayrullah Karadeniz ile otururken görünce içeriye girdi.

BOĞAZINI KESTİ

Üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Aykut E., önce Hayrullah Karadeniz’in boğazını kesti, ardından da eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hayrullah Karadeniz’in öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Mavuş E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YAKALANDI

Polis, olaydan sonra Aykut E.’nin 34 HZJ 928 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Takibe alınan otomobil Zafer Mahallesi’nde önü kesilerek durdurulup içindeki Aykut E. gözaltına alındı. Aykut E’nin olayda kullandığı bıçağı ucuzluk pazarından aldığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ bıçak yasak aşk
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