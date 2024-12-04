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Yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında yakalanan genç, canından oldu!

04.12.2024 20:58
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Aksaray'da yasak aşk canından etti. Sosyal medya üzerinden tanıştığı 36 yaşındaki evli bir kadınla ilişki yaşayan 26 yaşındaki M.Ö, kadının yatak odasında kocasına yakalandı. 4. kattaki dairenin balkondan oluk borusuna tutunarak aşağıya inmek isteyen genç, borunun kırılması üzerine balkondan apartmanın bahçesine düşerek yaralandı. Tedavi altına alınan genç kurtarılamadı.

Yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında yakalanan genç, canından oldu!

Aksaray'da yasak aşk can aldı! Sosyal medyadan tanıştığı 36 yaşındaki N.A. isimli evli kadınla bir süredir ilişki yaşayan 26 yaşındaki M.Ö, dün kadınla sözleşerek gece evine gitti.

Biraz sohbet ettikten sonra yatak odasına giden N.A. ve M.Ö. burada vakit geçirdikleri esnada kadının kocası N.G.A. (35) eve geldi. Yasak aşk yaşadığı evli kadının evinde kocası tarafından basılan genç neye uğradığını şaşırırken, yarı çıplak bir şekilde yatak odasındaki balkondan kaçmak istedi. 4. kattaki dairenin balkondan oluk borusuna tutunarak aşağıya inmek isteyen genç, borunun kırılması üzerine balkondan apartmanın bahçesine düşerek yaralandı.

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YOL KENARINDA YERE YIĞILDI!

Yaralanmasına rağmen kalkıp kaçmak isteyen genç apartmanın bahçesinden çıkıp yol kenarına geldiğinde kenara yığıldı. Bir süre sonra vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine “Yerde hareketsiz yatan bir şahıs bulunduğu” ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen mahalle ve çarşı bekçileri yerde hareketsiz yatan şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Üşümemesi için bekçiler montunu çıkarıp şahsın üzerini örterken, şahsın kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayın ardından geniş çaplı inceleme ve araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olayın ayrıntılarına ulaşarak N.A. isimli kadın ile kocası N.G.A.'yı gözaltına aldı.

Hasandağı Polis Merkezinde ifadeleri alınan karı koca daha sonra Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikatla serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
balkon bekar evli yasak aşk
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