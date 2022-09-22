Yasak aşk yaşadığını itiraf eden kadın: Sami iyi bir insan, istese beni öldürebilirdi

Olay, 24 Aralık 2018 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan spor salonunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami K., kendisini ağabeyi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz D.'yı sokak ortasında pompalı tüfekle kovalamaya başladıktan sonra bir spor salonu bahçesinde ayağından yaraladı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülbeyaz D. ile Sami K. daha sonra boşandı.

"İSTESE BENİ ÖLDÜREBİLİRDİ AMA YAPMADI, O İYİ BİR İNSAN"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde Sami K.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya geçen celse tahliye edilen Sami K., Gülbeyaz D. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Sami K., "Gülbeyaz'ı öldürmek isteseydim namluyu ayağına değil başına doğrulturdum. Beraatımı istiyorum" dedi.

''AĞABEYİ İLE DUYGUSAL MANADA KONUŞMAM OLDU''

Sami K.'dan boşandığını söyleyen Gülbeyaz D. ise, "Sami ile aramızda 2-3 metre mesafe vardı. İstese beni öldürebilirdi ama yapmadı. O iyi bir insan, aramızda anlaştık. Şikayetimden vazgeçiyorum. Ses analizinde tespit edildiği üzere Sami'nin ağabeyi ile duygusal manada konuşmam oldu. Bu sebeple Sami bu eylemi gerçekleştirdi" diye konuştu.

MÜTALAA VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık Sami K'.nın "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrolünün devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

(İHA)

