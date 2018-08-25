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Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 07:39 | Son Güncelleme

Uşak'ta büfeye ateş edip dehşet saçan zanlılar ile büfe sahibi arasında yasak aşk ilişkisi yaşandığı ortaya çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Şahıslar gözaltına alındı.

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Eşme, Şehit Alibey Mahallesi, Vakkas Caddesi üzerinde bulunan Seher Büfe’ye 23 Ağustos 2018 günü akşam saat 20.15 sıralarında harekat halindeki bir otomobil içerisinden pompalı tüfekle ateş edildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, saldırganlar otomobille kaçarken büfede müşteri olarak bulunan Hasan Çetin hayatını kaybederken, Mehmet Coşkun ve Ozan Yavaşça da yaralandı.

KİMLİĞİ OTOMOBİLDEN TESPİT EDİLDİ

Uşak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayda kullanılan otomobil ile pompalı tüfeği ele geçirdi. Otomobilde yapılan

Uşak polisinin düzenlediği operasyonda, olayda kullanılan otomobili kullandığı belirlenen Yüksel Y., olaydan 1 saat sonra gözaltına alındı. Pompalı silahla ateş açan Alim Ö.’de Denizli’de gizlendiği adresinde yakalandı.

HUSUMET VARMIŞ

Saldırganlar ile büfe sahipleri arasında yasak bir aşk ilişkisi nedeniyle uzun süredir husumet bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Alim Ö. tutuklanırken, olay sırasında otomobili kullandığı belirlenen Yüksel Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
uşak silahlı saldırı cinayet yasak aşk

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