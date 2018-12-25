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Yasak aşkta feci son! 'Hediye'yi uygunsuz halde yakaladım'

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

Konya'da yaşayan emekli polis Mehmet Güzel iddiaya göre; birlikte yaşadığı kadını bir erkekle uygunsuz halde yakaladı. İkiliyi bıçakla öldüren zanlı cinayet sonrasını babasını aradı. Zanlı, "Akşam Hediye'yi takip ettim. Bir iş yerine girdiğini gördüm. Bir süre sonra iş yerinin önüne gidip kapalı olan kepenkleri zorlayarak açtım. İçeri girdiğimde Hediye ve Semi Oğuz'u uygunsuz halde gördüm" diye ifade verdi.

Olay, cuma günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. Kreş işletmecisi 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğalgaz ve baca bakım işleri yapan evli ve 1 çocuk babası Semi Oğuz Deniz'in iş yerinde otururken, yanlarına 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı Mehmet Güzel geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, psikolojik nedenlerle 1 yıl önce polislik mesleğinden malulen emekli edilen Mehmet Güzel, İnanç ve Deniz'i bıçaklayıp, kaçtı.

Bir süre sonra çevre sakinleri, iş yerinin camlarının kırık olduğunu fark edip, karşı komşusu Sedat Sucu'ya durumu bildirdi. İçeri giren Sucu, İnanç ve Deniz'i kanlar içinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği yaralılardan Hediye İnanç, kurtarılamadı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Deniz ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz de tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Mehmet Güzel, Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alındı.

'UYGUNSUZ HALDE BASTIM'

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mehmet Güzel, ilk ifadesinde Hediye İnanç ile maddi sıkıntılar nedeniyle 7 yıl önce anlaşmalı olarak boşandıklarını; ancak birlikte yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Mehmet Güzel, şüphelenip Hediye İnanç'ı olay günü takip ettiğini belirterek, "2 çocuğumuz var. Eşimin bazı hareketlerinde şüpheleniyordum. Akşam Hediye'yi takip ettim. Bir iş yerine girdiğini gördüm. Bir süre sonra iş yerinin önüne gidip kapalı olan kepenkleri zorlayarak açtım. İçeri girdiğimde Hediye ve Semi Oğuz'u uygunsuz halde gördüm. Aramızda tartışma çıktı. Semi Oğuz üzerime sandalye attı. Ben de yanımda getirdiğim bıçakla onlara saldırdım. Olaydan sonra bıçağı bir yere attım ve o bölgeden uzaklaştım. Daha önce 3-4 kez psikiyatri tedavisi gördüm. O an neler yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Mehmet Güzel çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BABASINI ARAYIP 'ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ

Polis, Mehmet Güzel'in cinayetten sonra babasını telefonla arayıp, ''Hediye'yi ve sevgilisini bıçaklayarak öldürdüm'' dediğini belirledi. Bunun üzerine şüphelinin babasının, Hediye İnanç'a ait kreşi aradığı, buradaki öğretmenlerin de olayın meydana geldiği iş yerine gittikleri belirtildi.

İŞYERİNİN KAPALI KEPENKİNİ ZORLAYIP GİRMİŞ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin olay günü saat 17.00 sıralarında otomobiliyle Deniz'in işyerine geldiğine saptadı. Belinden çıkardığı bıçakla Deniz'e ait kamyonetin lastiklerini kestiği tespit edilen Güzel'in, ardından iş yerinin camlarını taşla kırıp, kepengi zorladıktan sonra içeri girdiğini, yaklaşık 4 dakika içeride kaldıktan sonra dışarı çıkıp, kaçtığı görüldü.

Yapılan otopsi sonucunda vücutlarında çok sayıda bıçak yarası olduğu tespit edilen Hediye İnanç ve Semi Oğuz Deniz'in aşırı kan kaybına bağlı öldükleri belirlendi. DHA


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