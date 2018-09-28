Yasak aşkta öldüren telefon...

İstanbul'da yasak aşk itirafı bir cinayetle sonuçlandı. Bir şirkette çalışan iki çocuk annesi Birsen Ş.'ye (37) gelen telefonla başladı. S. adlı kadın, "Kocan Ayhan'la beraberim, seviyorum onu. Her şeyi bilmen lazım" dedi. Birsen Ş. duyduklarına inanmak istemedi ve telefonu kapattı.
Ertesi gün aynı kadın tekrar aradı ve buluşmak istedi. İki kadın Bayrampaşa'daki bir simitçide buluştu. S., bu kez "Ayhan'la 5 ay beraberdim. Birbirimizi seviyorduk ama ayrıldık. Bir kadın olarak vicdanım sızladı. Seni, bugün benimle aldattı yarın herkesle aldatabilir. Tüm olanları bilmen lazım" dedi.
"BUNU KALDIRAMAM" DEYİP DAVA AÇTI
Duydukları karşısında dünyası başına yıkılan ve yasak aşkın fotoğraflarına da tanık olan Birsen Ş., olup biteni eşine sordu ancak tartışma yaşandı. "Bunu kaldıramam" diyen kadın soluğu adliyede aldı ve eşi Ayhan Ş.'ye (40) boşanma davası açtı. Ardından Okmeydanı'daki evini terk edip Küçükçekmece'deki ablasının yanına yerleşti.
SAKLANARAK EVE GİDİYORDU
Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre; "Beni bırakırsan seni yaşatmam" tehdidi almaya başlayınca işten çıktığında ara yollardan saklanarak eve gidiyordu. Ayhan Ş., pazartesi günü Yeşilyol Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde eşini başından vurdu. Talihsiz kadın hastanede öldü. Olay yerinden kaçan Ayhan Ş. aynı silahla kendisini kafasından vurdu, yoğun bakımda tedaviye alındı. Çiftten geriye ise iki çocukları kaldı.
"BU ADAM BENİ ÖLDÜRECEK"
Birsen Ş., arkadaşlarına "Bu adam beni öldürecek. Çok korkuyorum" diye şikayet ediyordu. Üstelik eşi Ayhan Ş. çalıştığı şirketin önüne kadar gelmişti.
AYHAN Ş. İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Sokak üzerinde bir süre giden Ayhan Ş., elindeki tabanca ile intihar girişiminde bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralanan Ayhan Ş., hastaneye kaldırıldı. Ayhan Ş.'nin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri panik oldu
"NE OLDUYSA 5 DAKİKA İÇİNDE OLDU"
Olayı sonradan gördüğünü söyleyen mahalle sakini Mert Koymat, “Evde oturuyordum. Saat 22 sularıydı. Silah sesi geldi. Adam intihar etmiş. Cinnet geçirerek kendi hayatına son vermek istemiş. Ben silah sesini duydum. Olay yerinin sokağında oturuyorum. Olayı görmedim ama sesini duydum. Bir korku oldu. Zaten hemen cama çıktık. Olay anını görmedim ama olduktan sonra gördüm “ dedi. Silah sesinin duyulmasının ardından mahalle sakinlerinin panik olduğunu ifade eden Oktay Kara, “ Ben orada beklerken baktım oradan geliyor. Birden sıkınca dedik havaya sıkıyor ama kendine sıkmış. O sırada da zaten millet panik olup camlara çıktı. Sonra ambulans çağırdılar. Polisler gelince kaldırıp götürdüler. Kanlar içindeydi. Zaten ne olduysa 5 dakika içinde oldu“ dedi.
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