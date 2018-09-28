Yasak aşkta öldüren telefon...

İstanbul'da yasak aşk itirafı bir cinayetle sonuçlandı. Bir şirkette çalışan iki çocuk annesi Birsen Ş.'ye (37) gelen telefonla başladı. S. adlı kadın, "Kocan Ayhan'la beraberim, seviyorum onu. Her şeyi bilmen lazım" dedi. Birsen Ş. duyduklarına inanmak istemedi ve telefonu kapattı.

Ertesi gün aynı kadın tekrar aradı ve buluşmak istedi. İki kadın Bayrampaşa'daki bir simitçide buluştu. S., bu kez "Ayhan'la 5 ay beraberdim. Birbirimizi seviyorduk ama ayrıldık. Bir kadın olarak vicdanım sızladı. Seni, bugün benimle aldattı yarın herkesle aldatabilir. Tüm olanları bilmen lazım" dedi.

"BUNU KALDIRAMAM" DEYİP DAVA AÇTI



Duydukları karşısında dünyası başına yıkılan ve yasak aşkın fotoğraflarına da tanık olan Birsen Ş., olup biteni eşine sordu ancak tartışma yaşandı. "Bunu kaldıramam" diyen kadın soluğu adliyede aldı ve eşi Ayhan Ş.'ye (40) boşanma davası açtı. Ardından Okmeydanı'daki evini terk edip Küçükçekmece'deki ablasının yanına yerleşti.

SAKLANARAK EVE GİDİYORDU



Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre; "Beni bırakırsan seni yaşatmam" tehdidi almaya başlayınca işten çıktığında ara yollardan saklanarak eve gidiyordu. Ayhan Ş., pazartesi günü Yeşilyol Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde eşini başından vurdu. Talihsiz kadın hastanede öldü. Olay yerinden kaçan Ayhan Ş. aynı silahla kendisini kafasından vurdu, yoğun bakımda tedaviye alındı. Çiftten geriye ise iki çocukları kaldı.