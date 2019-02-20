Yasak ava geçit yok

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaptığı denetim ve uygulamalarla yasak ava izin vermiyor. Bu çerçevede 2018 yılında yasalara uymayan avcılara, 12 milyon liranın üzerinde para cezası uygulandı.

Ülkede, av ve yaban hayatı korumayı ve bu kaynakları geleceğe aktarmayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, avcılıkla mücadele kapsamında, av koruma ve kontrol çalışmalarına devam ediyor. Bundan dolayı, 2018 yılı içerisinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 6 bin 670 kişiye, 6 milyon 259 bin Türk Lirası idari para cezası, yine bu kanun gereği ekosistemde meydana getirilen tahribat ve eksilme nedeniyle bin 589 kişiye, 5 milyon 949 bin lira tazminat bedeli uyguladı. Ayrıca 2018’de kaçak ava konu edilen otomobil, tüfek, traktör, ses sitemi, motorlu tekne gibi 3 bin 10 adet eşyaya el konuldu.

Bakanlık bünyesinde geliştirilen, Avlak Yönetimi Bilgi Sistemi (AVBİS) sayesinde, av hayvanlarının üretimi, koruma-kontrolü ve programlı bir şekilde avcılar ile paydaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanıyor. Bakanlık, AVBİS’te kayıt altına alınan yaklaşık 270 bin avcının, veri tabanı oluşturarak, sistem üzerinden izin belgesi almalarına imkan sağladı.

Bakanlık, geçtiğimiz yıl AVBİS sistemine kayıtlı olan avcılar için yeni bir hizmet başlattı. İnternet erişimi olmayan ya da AVBİS mobil uygulama hizmetini kullanmayan avcıların, taleplerini telefon ile rezervasyon yaptırabilmeleri için çağrı numarası tahsis etti. Tahsis edilen "0850 888 06 06" numaralı hat, internet üzerinden avlanma kotası alamayan avcılar için kolaylık sağlıyor.

Av döneminden şu ana kadar 153 bin 665 adet avlanma izin kart satışı gerçekleştiren, bu satıştan 16 milyon 435 bin Türk Lirası gelir elde eden Bakanlık, bu gelirleri ve elde ettiği para ve tazminat cezalarını ise av ve yaban hayatının geliştirilmesi için harcıyor.

