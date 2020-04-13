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Yasak bitince çarşıya akın ettiler!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Gaizantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar çarşıya akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile Gaziantep'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın bitmesinin ardından Gaziantep'te insan yoğunluğunun en fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluştu. Özellikle banka önlerinde uzun kuyrukların oluştuğu kentte insanların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Yasağın ardından açılan market ve mağazalarda da insanların yoğun şekilde alışveriş yapması dikkati çekti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep sokağa çıkma yasağı koronavirüs

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