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Yasak bitti, tatlısu balıkları tezgahları süsledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:49 | Son Güncelleme

1 Nisan’da iç sularda başlayan av yasağının bugün sona ermesinin ardından tatlısu balıkları tezgahlardaki yerini aldı.Samsun’da iç sularda; sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağı 1 Nisan 2019 itibariyle başlamıştı.

Yasak bitti, tatlısu balıkları tezgahları süsledi

1 Nisan’da iç sularda başlayan av yasağının bugün sona ermesinin ardından tatlısu balıkları tezgahlardaki yerini aldı.
Samsun’da iç sularda; sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağı 1 Nisan 2019 itibariyle başlamıştı. 1 Temmuz itibariyle iç sulardaki avlanma yasağı kalktı. Samsun’daki balıkçı tezgahları da özellikle yayın ve sazan balıkları ile şenlendi. Sezonun ilk yayınlarının temizlenmiş kilosu 25 TL’den satılırken, sazanın kilosu ise 15 TL’den alıcı buldu.
Av yasaklarının ardından duran balık piyasasının iç sulardaki yasağın kalkmasıyla birlikte tekrar hareketlendiğini ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, “1 Temmuz itibariyle iç sulardaki av yasağı bitti. 3 aydır bu anı bekliyorduk. Yaz mevsimi dolayısıyla sezon durgun geçiyordu. Bugünden itibaren tezgahlarımızı yayın ve sazan süslemeye başladı. İlk gün vatandaşların ilgisi oldukça iyi oldu. Büyük boyda birçok yayın balığı geldi. Daha büyük balıkların da olduğunu söylüyorlar. Yayın balıklarını dilim halinde satıyoruz. Bütün halini 20, temizlenmiş halini de kilosu 25 liradan satıyoruz. Şu anda en çok sazan ve yayın satıyoruz” dedi.
Yasakların kalkmasıyla birlikte işlerin açılmasını umduklarını belirten Onur Can Köse ise “Bugünden itibaren tatlısu balığı satmaya başladık. İlk olarak sazan ve yayın satıyoruz. Vatandaşlar da yasak boyunca bu balıkları özlemişler. Denizden de kötek, çupra, levrek gibi zıpkın balıkları geliyor. Tatlısu ve kültür balıklarıyla birlikte tezgahlar daha da şenlendi. Vatandaşlar da balığa yoğun ilgi göstermeye başladı” diye konuştu.
Samsun’da Bafra Balık Gölleri, Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl Simenit ve Ladik Gölü gibi doğal göllerin yanı sıra Derbent, Susuz, Altınkaya 1-2, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinde yakalanan tatlısu balıkları vatandaşlara sunulacak.
Vatandaşlar ilk günden tatlısu balıklarına ilgi gösterirken, Levrek ve çupranın kilosu 25 TL’den, alabalık, somon ve köteğin kilosu da 20 liradan satılıyor.

Yasak bitti, tatlısu balıkları tezgahları süsledi

Yasak bitti, tatlısu balıkları tezgahları süsledi

Yasak bitti, tatlısu balıkları tezgahları süsledi

Yasak bitti, tatlısu balıkları tezgahları süsledi

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