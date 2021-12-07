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Yasak bölgeye giren Yunan polis yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

07.12.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan ile sınıra yakın bir bölgede askeri yasak bölgeye girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan bir Yunan polis memuru ve kız arkadaşı, haklarında yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Yasak bölgeye giren Yunan polis yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Bir Yunan polis memuru ile kız arkadaşı, Türkiye-Yunanistan sınırına yakın bir yerde askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

DHA'nın aktardığına göre, Edirne’ye kız arkadaşı Aheni Aohna ile turistik amaçlı gelen Yunanistan’ın Dedeağaç kenti Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Valasoudis Manolis, Türkiye-Yunanistan sınırını teşkil eden Meriç nehrinin kenarında kurulu Doyran köyü yakınlarında aracı ile birlikte askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Edirne'deki savcılıktaki soruşturmaların ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen çift, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. İkilinin üzerinde bulunan ve el konulan cep telefonları ile diğer materyallerin incelenmesinin sürdüğü belirtildi.

"Biz alışverişe gelmiştik"

Yunan polis memurunun ifadesinde, İpsala Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye girdiklerini, kız arkadaşı ile Edirne kent merkezinde alışveriş yaptıklarını, alışverişin ardından dönüşe geçtiklerini ve cep telefonundaki navigasyona 'İpsala' yazdığını aktaran DHA, polis memurunun önüne iki yol çıktığını ve kısa yolu tercih edince askerlerin durdurduğunu söylediğini bildirdi. Polis memurunun ifadesinde, "Biz alışverişe gelmiştik. Başka bir amacımız yok" dediği öğrenildi. Çiftin serbest bırakıldıktan sonra Yunanistan’ın Edirne Başkonsolosluğu görevlileri ile birlikte adliyeden ayrıldığı aktarıldı.

Fransız Haber Ajansı AFP'nin Yunan hükümetine dayandırdığı haberinde ise, Yunan polis memuru ile kız arkadaşının tatil günleri olan Pazar günü şahsi araçlarıyla Türkiye'ye gittikleri, akşam vakti geri dönmek istediklerinde, "Yunanistan-Türkiye sınırına 50 metre kala Türk yetkililer tarafından kontrol edildikleri" ve arabalarının içinde "yasak bölgeye bir metre uzaklıkta bulunmaları" nedeniyle gözaltına alındıkları aktarıldı.

DHA,AFP / DÇÜ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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