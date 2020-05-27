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  4. Yasak dinlemediler! Ailelerin sorumsuzluğu pes dedirtti

Yasak dinlemediler! Ailelerin sorumsuzluğu pes dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 15:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle haftada 1 gün sokağa çıkma kısıtlamasına ara veren 0-14 yaş arası çocuklardan bazıları, Bodrum’da deniz keyfi yaptı. Ebeveynlerin, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlem ve yasakları çiğnemeleri bu kadarına da pes dedirtti.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle denize girmenin ve sahillerde gezmenin yasak olmasına aldırmayan Bodrum’da bazı ailelerin çocuklarının denize girmelerine izin vermesine vatandaşlar tepki gösterdi.

14 yaş ve altı çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik iznin başlamasıyla birlikte Bodrum’un birçok sahilinde yoğunluk oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında çocuklar bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Sokağa çıkar çıkmaz aileler çocuklarını sahillere götürdü. Şenlik alanına dönen sahillerde çocuklar denize girdi. Gümbet sahilinde serin havaya rağmen bazı ailelerin çocuklarını denize sokmaları ise görenleri şaşırttı.

Sahilde çocuklarını gezdiren Yavuz ailesi de haftada 1 gün izin olduğu için çocuklarına hava aldırmaya çıkarttıklarını, denize giren çocukları görünce şok olduklarını belirttiler.

İHA

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