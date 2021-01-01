HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yasak dinlemediler! Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

Yasak dinlemediler! Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

01.01.2021 09:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yasak dinlemediler! Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

Bursa'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak rezidans dairesinde dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi. Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti. Dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı. Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL'den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.

dansozlu-yilbasi-eglencesine-polis-baskini-11-kisiye-34-bin-tl-ceza_9494_dhaphoto2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
Sarıyer'de hareketli dakikalar: 2021'in ilk saatlerinde intihar etmek istediSarıyer'de hareketli dakikalar: 2021'in ilk saatlerinde intihar etmek istedi
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapıyor!Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapıyor!

En Çok Okunan Haberler

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

DSÖ'den Pfizer/BioNTech'in aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Pfizer/BioNTech'in aşısına acil kullanım onayı

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Sarıyer'de hareketli dakikalar: 2021'in ilk saatlerinde intihar etmek istedi

Sarıyer'de hareketli dakikalar: 2021'in ilk saatlerinde intihar etmek istedi

Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı

Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı

Alkolmetreyi üflemedi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu

Alkolmetreyi üflemedi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu

Sinir krizi geçiren kadın mahalleliyi sokağa döktü

Kadının çığlıkları mahalleyi sokağa döktü

Benzini biten otomobili bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza

Benzini biten otomobili bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.