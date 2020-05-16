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Yasak dinlemediler, denize girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 15:33 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.

Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 3 Nisan'da, sahil yürüyüş yolları, plajlar, park, mesire yeri ve bahçelere giriş yasaklandı. Restoranların ve kafeteryaların kapalı olması, denize gidilememesi nedeniyle Marmarisliler, bugün bunaltıcı Afrika sıcağına rağmen evde kalmayı tercih etti. İlçenin ana cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Çalışanlar ve dolaşmaya çıkanlar ise gölge yerlerden yürümeyi tercih etti. Kentte hava sıcaklığı 39 dereceye kadar ulaştı.

DHA'nın görüntülediği 2 kadın yanlarındaki 4 çocukla Siteler Mahallesi'nden gizlice denize girdi. Denize girmenin yasak olduğunun hatırlatılması üzerine kadınlar, "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" dedi. Denizde yüzen 2 erkek ise, Uzunyalı mevkisinde öz çekim yaptı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının gündüz 37-40 derece, nem oranının ise yüzde 60 ile 65 arasında olduğunu belirtti.

(DHA)

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