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  4. Yasak dinlemediler! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Yasak dinlemediler! Kilometrelerce kuyruk oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2020 15:59 | Son Güncelleme

Mardin'deki Kızıltepe ilçesinde koronavirüs nedeniyle kent merkezine kırsal mahallelerden gelenlerin sayısını azaltmak için zorunlu haller dışında gidiş ve gelişler kısıtlanmıştı. Ancak vatandaşlar kısıtlamaya uymayınca jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, gelenleri ilçeye almayınca metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeni ile alınan önlemler devam ediyor. Bu kapsamda Kızıltepe Kaymakamlığı, kent merkezi ile kırsal mahalleler arasındaki trafiği azaltmak için zorunlu haller dışında giriş ve gelişler kısıtladı. Jandarma ekipleri de denetimlere başladı. Zorunlu haller dışında olmayan sürücüler ilçeye alınmayınca Hoca köy yakınlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

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