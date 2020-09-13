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Yasak doğum günü partisi pahalıya patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 20:53 | Son Güncelleme

Düzce’de yasak olmasına rağmen doğum günü kutlaması yapılan kafeyi polis bastı.

Düzce’de yasak olmasına rağmen doğum günü kutlaması yapılan kafeyi polis bastı. Yaklaşık 20 çocuğun da katıldığı partide çocukların yanında bulunan 6 kişiye polis ekipleri 18 bin 900 TL cezai işlem cezai işlem uygulandı.

Düzce merkeze bağlı Kültür Mahallesi Konak Sokak üzerinde bulunan bir kafede 20 çocuğun katıldığı doğum günü partisi düzenlendi. Doğum günü partisi sırasında çekilen fotoğrafları gören Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri partinin yapıldığı kafetaryaya gitti. Partinin devam ettiğini gören polis ekipleri çocukların ve yanlarında bulunan 6 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve bazılarının da mecbur olmasına rağmen maske takmadıklarını gördü. Sosyal mesafe kurallarına uymayan 6 kişiye toplamda 18 bin 900 TL idari para cezası uygulanırken, kafeterya sahibi hakkında ise tutanak tutuldu ve süreli olarak kapatılması için İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi.

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