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Yasak dönemde avladığı balıkla çektiği fotoğrafı paylaşınca cezayı yedi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

Konya’da su ürünleri av yasağı döneminde gölde avladığı balıkla fotoğraf çektirip bunu kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan kişiye bin 635 liralık idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında balık neslinin korunması amacıyla su ürünleri av yasağının uygulandığı Beyşehir Gölü’nde Mayıs ayı içerisindeki yasak dönemde sazan balığı avı yapıp bu balığın görsellerini, eline avını yaptığı bir sazan balığını da alarak fotoğraf çektirdikten sonra kişisel sosyal medya hesabından paylaşan H.A.K.’nin bu yasadışı av faaliyeti, merkezi Konya’da bulunan Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu’na şikayet konusu edildi.

Yasak dönemde avladığı balıkla çektiği fotoğrafı paylaşınca cezayı yedi

Konya’da su ürünleri av yasağı döneminde gölde avladığı balıkla fotoğraf çektirip bunu kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan kişiye bin 635 liralık idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında balık neslinin korunması amacıyla su ürünleri av yasağının uygulandığı Beyşehir Gölü’nde Mayıs ayı içerisindeki yasak dönemde sazan balığı avı yapıp bu balığın görsellerini, eline avını yaptığı bir sazan balığını da alarak fotoğraf çektirdikten sonra kişisel sosyal medya hesabından paylaşan H.A.K.’nin bu yasadışı av faaliyeti, merkezi Konya’da bulunan Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu’na şikayet konusu edildi. Federasyon tarafından durumun Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne ihbar edilmesi üzerine kişisel sosyal medya hesabında, Beyşehir Gölü’nde av yasağının sürdüğü 25 Mayıs 2019 tarihinde “yine rahat durmadık” yazısını ekleyerek avını yaptığı sazan balığıyla çektirdiği fotoğrafı ve diğer balıkları paylaştığı saptanan H.A.K.’ye su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle bin 635 liralık idari para cezası uygulandı.
H.A.K.’nin, yaptığı paylaşımdaki yorumlar kısmında kendisini “yakalanma ha, sazanda av yasağı var” diye uyaran takipçisine ise, ‘burada yasak yok Konya Beyşehir’ sözleriyle cevap verdiği görülüyor.

Yasak dönemde avladığı balıkla çektiği fotoğrafı paylaşınca cezayı yedi

Yasak dönemde avladığı balıkla çektiği fotoğrafı paylaşınca cezayı yedi

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