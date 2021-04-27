Yasak Elma 108. bölüm final sahnesi! Cansu'dan silahlı saldırı! Yasak Elma'da kim öldü?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 108. son bölümüyle 26 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi. Sezon sonunda final yapacağı iddia edilen Yasak Elma'nın son bölümüne Cansu'nun silahlı saldırısı damga vurdu. Yalıdaki partiye silahı saldırı yapan Cansu'nun kimi öldürdüğü ise merak konusu oldu.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Çağatay’ı kaybedeceğini anlayarak son kez bir oyun oynar ve bu sefer şansı yaver gider.

Ender, Kaya’yla arasını düzeltmeye çalışırken, bir taraftan da ondan şüpheleniyordur.

Bütün kapılar tek tek Cansu’nun yüzüne kapanınca Cansu çareyi büyük intikam planı yapmakta bulur ve Hasan Ali’nin davetini basar.



