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Yasak Elma 108. bölüm final sahnesi! Cansu'dan silahlı saldırı! Yasak Elma'da kim öldü?

27.04.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 108. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölüm final sahnesinde Cansu dehşet saçtı. Cansu, Ender, Hasan Ali, Çağatay, Şahika ve Yıldız'ın da olduğu yalıdaki partiye silahlı baskın yaptı. Kurşun seslerinin duyulduğu son sahnede "Bir ölü bir yaralımız var" sözleri dikkat çekti. Peki Yasak Elma'da kim öldü? İşte Yasak Elma son bölüme damga vuran Cansu'nun saldırı sahnesi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 108. son bölümüyle 26 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi. Sezon sonunda final yapacağı iddia edilen Yasak Elma'nın son bölümüne Cansu'nun silahlı saldırısı damga vurdu. Yalıdaki partiye silahı saldırı yapan Cansu'nun kimi öldürdüğü ise merak konusu oldu.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Çağatay’ı kaybedeceğini anlayarak son kez bir oyun oynar ve bu sefer şansı yaver gider.

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Ender, Kaya’yla arasını düzeltmeye çalışırken, bir taraftan da ondan şüpheleniyordur.

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Bütün kapılar tek tek Cansu’nun yüzüne kapanınca Cansu çareyi büyük intikam planı yapmakta bulur ve Hasan Ali’nin davetini basar.

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FOX Yasak Elma dizisi
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