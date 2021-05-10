Yasak Elma 110. bölüm fragmanı! Ender ve Yıldız'dan Hasan Ali operasyonu! Yasak Elma sezon finalinde neler olacak?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 110. yeni bölümüyle 10 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Sezon finali yapacak olan Yasak Elma'nın yeni bölümünde Şahika ve Yıldız'ın planlarına karşılık Hasan Ali'nin attığı adım damga vuracak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın ölümü herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen kişi Kaya’dır.

Ender, Kaya’ya destek olmak için tüm geçmiş hesaplaşmalarını bırakarak onun yanında olur. Hasan Ali ise Şahika’nın ölümünü hisseleri almak için fırsat bilir ve harekete geçer. Ender ve Yıldız’ın birlik olma vakti gelmiştir.



