Yasak Elma 114. son bölüm final sahnesi! Yıldız, eşi Çağatay'ı sevgilisiyle yakaladı!

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 4 Ekim Pazartesi akşamı 114. bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölüm final sahnesinde ise, eşi Çağatay'ı takip eden Yıldız beklemediği bir darbe aldı. Yıldız, Çağatay'ı sevgilisiyle yakaladı. Yıldız, eşini öpüşürken görünce büyük şok yaşadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Doğan kızını korumak için Çağatay’a karşı hamle alır.

Ender ise geçmişten gelen kişinin peşindedir.



Yıldız, Ender’in de yardımıyla Çağatay’ın peşine düşer ama Çağatay’ın yaptığı büyük bir jest, kafasındaki şüphelerin silinmesini sağlar.

Ancak yaşadığı bir tesadüf Yıldız’ın gözünü açmasını sağlayacaktır.



