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Yasak Elma 114. son bölüm final sahnesi! Yıldız, eşi Çağatay'ı sevgilisiyle yakaladı!

05.10.2021 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 114. son bölümüyle ekrana geldi. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay’ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın son bölümünde eşi Çağatay'ın kendisini aldattığını anlayan Yıldız harekete geçti. Yıldız, Çağatay ve Kumru'yu öpüşürken görünce yıkıldı.

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 4 Ekim Pazartesi akşamı 114. bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölüm final sahnesinde ise, eşi Çağatay'ı takip eden Yıldız beklemediği bir darbe aldı. Yıldız, Çağatay'ı sevgilisiyle yakaladı. Yıldız, eşini öpüşürken görünce büyük şok yaşadı.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Doğan kızını korumak için Çağatay’a karşı hamle alır.

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Ender ise geçmişten gelen kişinin peşindedir.

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece filtresiz fotoğrafıyla tam not aldıYasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece filtresiz fotoğrafıyla tam not aldı

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Yıldız, Ender’in de yardımıyla Çağatay’ın peşine düşer ama Çağatay’ın yaptığı büyük bir jest, kafasındaki şüphelerin silinmesini sağlar.

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Ancak yaşadığı bir tesadüf Yıldız’ın gözünü açmasını sağlayacaktır.

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Yasak Elma dizisi Eda Ece Şevval Sam Berk Oktay
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