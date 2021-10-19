Yasak Elma 116. son bölüm final sahnesi! Yıldız ve Çağatay'a Kumru şoku!

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 18 Ekim Pazartesi akşamı 116. bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'da eşi Çağatay'ın kendisini Kumru ile aldattığını öğrenen Yıldız intikam planı yaptı. Yıldız'ın "Kumru ile Çağatay korksun. Beni aptal yerine koyan herkesin aklıyla oynayacağım. Beni siz delirttiniz" sözleri dikkat çekti

Yasak aşkı Kumru ile buluşmak isteyen Çağatay ise büyük bir şok yaşadı. Diğer yandan ise Kumru final sahnesinde Yıldız'ın karşısına çıktı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Çağatay ve Kumru birlikteliğini belgelemek ve intikam planını harekete geçirmek için kolları sıvadı.

Çağatay ve Kumru ise olacaklardan habersiz görüşmeye devam etti.

Arzu’nun gelişiyle sarsılan Ender, yeni bir düşman edineceğini anladığı için onu göndermenin yollarını aradı.



