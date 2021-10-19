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Yasak Elma 116. son bölüm final sahnesi! Yıldız ve Çağatay'a Kumru şoku!

19.10.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 116. son bölümüyle ekrana geldi. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay’ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın son bölüm final sahnesinde ise Yıldız, Kumru'yu Çağatay ile yakalama planı yaparken büyük şok yaşadı. Kameradan Çağatay'ı izleyen Yıldız'ın evine Kumru geldi. Kumru, "Konuşmamız lazım" diyerek Yıldız'ın karşısına çıktı. Diğer yandan ise Kumru'yu bekleyen Çağatay, eve gelen kişiyi görünce dondu kaldı.

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 18 Ekim Pazartesi akşamı 116. bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'da eşi Çağatay'ın kendisini Kumru ile aldattığını öğrenen Yıldız intikam planı yaptı. Yıldız'ın "Kumru ile Çağatay korksun. Beni aptal yerine koyan herkesin aklıyla oynayacağım. Beni siz delirttiniz" sözleri dikkat çekti

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Yasak aşkı Kumru ile buluşmak isteyen Çağatay ise büyük bir şok yaşadı. Diğer yandan ise Kumru final sahnesinde Yıldız'ın karşısına çıktı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

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Yıldız, Çağatay ve Kumru birlikteliğini belgelemek ve intikam planını harekete geçirmek için kolları sıvadı.

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Çağatay ve Kumru ise olacaklardan habersiz görüşmeye devam etti.

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Arzu’nun gelişiyle sarsılan Ender, yeni bir düşman edineceğini anladığı için onu göndermenin yollarını aradı.

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Yasak Elma dizisi Eda Ece Şevval Sam
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