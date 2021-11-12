Yasak Elma 120. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay, Yıldız’dan boşanmak istemiyor

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece gibi başarılı oyuncuların olduğu Yasak Elma dizisi, izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.

Yayınlanan fragmanda; Asuman, Ender ve Yıldız'ın ekibi evde toplanmış meditasyon yapmaya çalışıyorlardır. Öte yandan Çağatay Halitcan'ın kendisini babası olarak bilidiğini söyleyerek Yıldız'a affetmeyi denemesini söyler. Mahkeme günü ise Yıldız boşanmak istemekte diretirken Çağatay ise karısını aldatmadığını ve boşanmak istemediğini söyler. Mahkeme kapısından giren sürpriz misafir ise herkesi şok eder.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Doğan’ın Çağatay ve Kumru ilişkisini herkesten önce bildiğini öğrenir ve Doğan’la yüzleşmeye gider. Doğan’ın söylediği bir sözle, Kumru’nun bir sırrı olduğunu anlar ve bu sırrın peşine düşer.

