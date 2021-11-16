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Yasak Elma 120. son bölüm final sahnesi! Mahkemede Yıldız ve Çağatay'a büyük şok

16.11.2021 02:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 120. son bölümüyle ekrana geldi. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay’ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın son bölüm final sahnesinde, Yıldız ve Çağatay'ın boşanma davasında Yıldız tanık olarak ortaya çıktı. Mahkemede Kumru'yu gören Yıldız şoke oldu.

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 15 Kasım Pazartesi akşamı 120. bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Yıldız, en yakın arkadaşı Kumru ile kocası Çağatay'ın yasak aşk yaşadığını öğrenince boşanma kararı aldı.

Mahkemede ise Yıldız'ın avukatı şahit olarak Kumru'yu çağırdı. Mahkeme salonunda Kumru'yu karşısında gören Yıldız büyük şok yaşadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay ile yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşkını ifşa etmesinin ardından ortalık karıştı.

Yasak Elma_120 (4)

Ender, Doğan’la ayrılığı sonrası Arzu’yu göndermeye yemin etmiştir.

Yasak Elma_120 (3)

Çağatay, Yıldız’ın gönlünü alıp kendini affettirmeye çalışırken, Yıldız yeni hayatına adapte olmakla
uğraşıyordur.

Yasak Elma_120 (1)

Boşanma davasının seyrini gelen sürpriz bir tanık değiştirecektir.

Yasak Elma_120 (6)

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Yasak Elma dizisi Eda Ece Şevval Sam
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