Yasak Elma 120. son bölüm final sahnesi! Mahkemede Yıldız ve Çağatay'a büyük şok

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 15 Kasım Pazartesi akşamı 120. bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Yıldız, en yakın arkadaşı Kumru ile kocası Çağatay'ın yasak aşk yaşadığını öğrenince boşanma kararı aldı.
Mahkemede ise Yıldız'ın avukatı şahit olarak Kumru'yu çağırdı. Mahkeme salonunda Kumru'yu karşısında gören Yıldız büyük şok yaşadı.
Çağatay ile yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşkını ifşa etmesinin ardından ortalık karıştı.
Ender, Doğan’la ayrılığı sonrası Arzu’yu göndermeye yemin etmiştir.
Çağatay, Yıldız’ın gönlünü alıp kendini affettirmeye çalışırken, Yıldız yeni hayatına adapte olmakla
uğraşıyordur.
Boşanma davasının seyrini gelen sürpriz bir tanık değiştirecektir.
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