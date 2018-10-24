Yasak Elma 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kemal ve Yıldız kaçıyor mu?

Talat Bulut ve Şevval Sam'ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın 29 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Alihan Zeynep'i unutmak için önemli bir adım atar. Zeynep de bu adımdan çok kötü bir şekilde haberdar olur. Halit ile zor günler geçiren Yıldız, teselliyi Kemal de bulur. Yasak Elma 20. yeni bölüm fragmanında ise; Kemal Yıldız’a açık açık onunla gelip gelmeyeceğini soruyor. Her şeyden haberdar olan Ender, Halit ile konuşmaya gidiyor.

Yasak Elma 20. yeni bölüm fragmanında ise; Kemal işi bırakıyor. Kemal, Yıldız'ı da yanında götürmek istiyor. Yıldız, Kemal'le hayallerinin aynı olmadığını söylüyor. Kemal, Yıldız'a ‘zengin bir adam olsam benimle gelir miydin' diye soruyor. Evde çalışan kadın da bu sözleri duyuyor. Öte yandan Ender, Halit'in kafasını karıştırmaya devam ediyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defne’nin Yıldız’ın sırrını açıklaması Halit ve Yıldız evliliğinin ortasına bomba gibi düşer. Halit, Yıldız ile ilgili bir karar aşamasına gelmiştir. Halit’in kafasının karışıklığı Ender’in işine yarayacaktır. Yıldız ise boş durmayacak ve Halit’i geri kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Alihan ve Zeynep hayatlarını ayrı olarak geçirme çabasındadır. Alihan ise Zeynep’i unutmak için önemli bir karar alır.



