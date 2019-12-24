Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı! Ender'den Leyla'ya çıplak fotoğraf tuzağı! Yasak Elma 62. son bölüm izle

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 62. son bölümü 23 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın 63. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma'nın 30 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Yeni bir plan yapan Ender, Leyla'yı Halit'in yanından göndermek için tuzak kuruyor. Leyla'yı bir restoranda yakalayan Ender, kocasına çıplak fotoğraflarını göndermekle suçluyor ve herkesin ortasında yaşanan kavgayı kameraya aldırıyor. Yaşanan olayların ardından ise Yıldız'ın karşısına çıkan Leyla ise "Sen şirkete her geldiğinde beni kocanın yanı başında göreceksin" diyor.



YASAK ELMA SON BÖLÜM KONUSU

Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender’dir.

Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.





