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Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı! Ender'den Leyla'ya çıplak fotoğraf tuzağı! Yasak Elma 62. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 24.12.2019 01:47 | Son Güncelleme

Fox TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'nın 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde, Ender Leyla'ya büyük bir tuzak kuruyor. Leyla'nın yanına giden Ender, "Utanmıyor musun benim kocamın telefonuna çıplak fotoğraflarını atmaya. Duydunuz mu herkes kocasını korusun bu kadından" diye bağırıyor. Ender o anları ise kameraya aldırıyor. Leyla ise Yıldız'a giderek kendisinin yanında olması için tehdit ediyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve 62. son bölüm özeti.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 62. son bölümü 23 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın 63. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma'nın 30 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Yeni bir plan yapan Ender, Leyla'yı Halit'in yanından göndermek için tuzak kuruyor. Leyla'yı bir restoranda yakalayan Ender, kocasına çıplak fotoğraflarını göndermekle suçluyor ve herkesin ortasında yaşanan kavgayı kameraya aldırıyor. Yaşanan olayların ardından ise Yıldız'ın karşısına çıkan Leyla ise "Sen şirkete her geldiğinde beni kocanın yanı başında göreceksin" diyor.
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YASAK ELMA SON BÖLÜM KONUSU

Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender’dir.

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Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.

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