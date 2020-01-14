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  4. Yasak Elma 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender ile Kaya arasında tehlikeli yakınlaşma!

Yasak Elma 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender ile Kaya arasında tehlikeli yakınlaşma!

DİZİ HABERLERİ  | 14.01.2020 03:39 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 65. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümünde Ender kendisini Kaya'ya beğendirebilmek için elinden geleni yapıyor. Ancak Şahika ise Ender'i tehdit ediyor. Diğer yandan Yıldız ise kendisini bir anda televizyon dünyasının içinde buluyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma, merakla beklenen 65. yeni bölümüyle 20 Ocak 2020 Pazartesi akşamı Fox TV'de olacak. Yasak Elma yeni bölümde, Yıldız televizyonculuk hayatına hiç beklemediği bir şekilde başlıyor. Ender ile Kaya arasında ise sürpriz yakınlaşma başlıyor.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM KONUSU

Zerrin’in gelmesi Yiğit ve Lila aşkını başka bir yöne taşıyacaktır. Yıldız ve Ender Leyla’nın yapacaklarından korkup önlem almaya çalışsalar da; Leyla, arkasında Şahika’nın gücüyle hareket ederek onları ummadıkları yerden vurmaya çalışacaktır.

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