Yasak Elma 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender ile Kaya arasında tehlikeli yakınlaşma!

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma, merakla beklenen 65. yeni bölümüyle 20 Ocak 2020 Pazartesi akşamı Fox TV'de olacak. Yasak Elma yeni bölümde, Yıldız televizyonculuk hayatına hiç beklemediği bir şekilde başlıyor. Ender ile Kaya arasında ise sürpriz yakınlaşma başlıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM KONUSU

Zerrin’in gelmesi Yiğit ve Lila aşkını başka bir yöne taşıyacaktır. Yıldız ve Ender Leyla’nın yapacaklarından korkup önlem almaya çalışsalar da; Leyla, arkasında Şahika’nın gücüyle hareket ederek onları ummadıkları yerden vurmaya çalışacaktır.

