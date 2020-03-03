MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nadir öldü mü? "Şahika artık zengin bir katil" Yasak Elma 71. son bölüm izle!

Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nadir öldü mü? "Şahika artık zengin bir katil" Yasak Elma 71. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.03.2020 01:52 | Son Güncelleme

Fox TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 72. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yasak Elma son bölümde, Şahika evlendiği Nadir'i zehirleyerek öldürdü. Nadir'i canlandıran usta oyuncu Hakan Karahan ise diziye veda etti. Yasak Elma yeni bölümde ise Nadir'in ölümünün ardından holdingin başına geçen Şahika, Halit'e iş teklif ederek asistanı olmasını istiyor. Ender ise Kaya'ya kardeşi Şahika'nın katil olduğunu söylüyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 71. son bölümüyle 2 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Nadir'le sürpriz bir şekilde evlenen Şahika korkunç planını devreye soktu. Şahika, Nadir'i içkisine zehir koyarak öldürdü.

Yasak Elma_71 (6)

Finalde ise Şahika hiç bir şey olmamış gibi, Nadir'in cenazesine gelerek gözyaşı döktü.
Untitled-1

Şahika'yı cenazede gören Ender, Yıldız, Kaya ve Halit ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Untitled-11

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma'nın 72. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma'nın 9 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümde Şahika'nın Nadir ile evlendiği öğrenen herkes büyük şok yaşıyor.

Yasak Elma_71 (1)

Nadir'in ölümünün ardından ise Şahika holdingin başına geçiyor. Ancak Ender ve Yıldız, Nadir'i Şahika'nın öldürdüğünü düşünerek ipucu yakalamaya çalışıyor.

Yasak Elma_71 (5)

Ender, Kaya'ya giderek, Nadir'i kardeşi Şahika'nın öldürdüğünü söylüyor ve "Senin kardeşin bir katil. Hepimiz tehlikedeyiz. O zengin bir katil" diyor. Kaya ise bu sözlerden sonra Şahika'ya hesap sorarak, "Dün Nadir'le evli değildin adam yaşıyordu. Bugün Nadir'le evlisin adam öldü. Bana her şeyi otur anlat" diye bağırıyor.

Yasak Elma_71 (2)

ŞAHİKA'DAN HALİT'E İŞ TEKLİFİ!

Artık holdingin başına geçen Şahika ise, iflas ederek her şeyini kaybeden Halit'e asistanı olarak çalışmasını teklif ediyor. Halit ise bu teklif karşısında çılgına dönüyor.

Yasak Elma_71 (4)

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in batışı, herkesi derinden etkiler. Halit, Zehra, Lila ve Erim yeni düzene ayak uydurmaya çalışırken çok zorlanırlar. Yıldız, yeni hayatının tadını olanlar yüzünden tam olarak çıkaramaz.

Yasak Elma_71 (7)
Halit’in her şeyini kaybetmesinden en çok etkilenenlerden biri Şahika’dır. Şahika’nın şirketten gönderilmesi ve tüm kapıların yüzüne kapatılması onu olduğundan daha tehlikeli biri haline getirir ve herkesin hayatını etkileyecek bir karar verir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
Sefirin Kızı'nda büyük sırrı öğreniyor mu?Sefirin Kızı'nda büyük sırrı öğreniyor mu?
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma 71. son bölüm izle, Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı, yasak elma,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yasak Elma'da Şeyma Subaşı'na şok gönderme

Yasak Elma'da Şeyma Subaşı'na şok gönderme

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cumali'yi yıkan olay! Damla'ya ne oldu? Çukur 90. son bölüm izle

Çukur'da şok final!

Sefirin Kızı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar, Nare gerçeğini öğreniyor mu? Sefirin Kızı 11. son bölüm izle

Sefirin Kızı'nda büyük sır ortaya çıkıyor mu?

Zalim İstanbul 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ağır yaralanan Şeniz öldü mü? Mine Tugay ayrıldı mı? Zalim İstanbul 33. son bölüm izle

Ünlü oyuncu Zalim İstanbul'a veda mı ediyor?

Zalim İstanbul ne zaman bitecek? Final tarihi belli oldu

Kanal D'den Zalim İstanbul için flaş karar!

Mucize Doktor'a flaş transfer! Mucize Doktor'da asistan Damla rolünü kim oynuyor?

Mucize Doktor'a flaş transfer!

Öğretmen dizisinin afişi yayınlandı!

Öğretmen dizisinin afişi yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.