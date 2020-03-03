Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nadir öldü mü? "Şahika artık zengin bir katil" Yasak Elma 71. son bölüm izle!

Ender, Kaya'ya giderek, Nadir'i kardeşi Şahika'nın öldürdüğünü söylüyor ve "Senin kardeşin bir katil. Hepimiz tehlikedeyiz. O zengin bir katil" diyor. Kaya ise bu sözlerden sonra Şahika'ya hesap sorarak, "Dün Nadir'le evli değildin adam yaşıyordu. Bugün Nadir'le evlisin adam öldü. Bana her şeyi otur anlat" diye bağırıyor.

Nadir'in ölümünün ardından ise Şahika holdingin başına geçiyor. Ancak Ender ve Yıldız, Nadir'i Şahika'nın öldürdüğünü düşünerek ipucu yakalamaya çalışıyor.

Yasak Elma'nın 72. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma'nın 9 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümde Şahika'nın Nadir ile evlendiği öğrenen herkes büyük şok yaşıyor.

Finalde ise Şahika hiç bir şey olmamış gibi, Nadir'in cenazesine gelerek gözyaşı döktü.

ŞAHİKA'DAN HALİT'E İŞ TEKLİFİ!

Artık holdingin başına geçen Şahika ise, iflas ederek her şeyini kaybeden Halit'e asistanı olarak çalışmasını teklif ediyor. Halit ise bu teklif karşısında çılgına dönüyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in batışı, herkesi derinden etkiler. Halit, Zehra, Lila ve Erim yeni düzene ayak uydurmaya çalışırken çok zorlanırlar. Yıldız, yeni hayatının tadını olanlar yüzünden tam olarak çıkaramaz.



Halit’in her şeyini kaybetmesinden en çok etkilenenlerden biri Şahika’dır. Şahika’nın şirketten gönderilmesi ve tüm kapıların yüzüne kapatılması onu olduğundan daha tehlikeli biri haline getirir ve herkesin hayatını etkileyecek bir karar verir.



