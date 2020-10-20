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Yasak Elma 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender ve Şahika'dan Yıldız hamlesi! Yasak Elma 81. son bölümde neler oldu?

20.10.2020 02:17 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisi 81. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'nın 82. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Yıldız ve Halit evlilik hazırlığı yapıyor. Ender ise yeni planı için Yıldız'la yeniden barışıyor. Şahika ise Halit'e verdiği bir zarfla yeni bir hamle yapıyor. Ender'in "Halit oğlunun velayetini almak için susuyor. Yıldız'la evlenmeyecek" sözleri dikkat çekiyor. İşte Yasak Elma 82. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezon 81. bölümüyle 19 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın 26 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 82. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Yıldız’ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız’la yakınlık kurma çabasına girer.

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Asuman, Halit ve Yıldız’ın bir aksilik olmadan evlenmeleri için elinden geleni yapıyordur.

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Ancak kimsenin bilmediği, Halit’in bambaşka bir planının olduğudur.

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