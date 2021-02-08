Yasak Elma 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma'da Hasan Ali, Şahika'yı öldürdü mü? Nesrin Cavadzade diziden ayrıldı mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 97. yeni bölümüyle 8 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika'nın öldüğü iddiası ortalığı karıştırıyor.

ŞAHİKA ÖLDÜ MÜ?

Yasak Elma'da holdingin yeni patronu Hasan Ali Kuyucu'nun ikram ettiği şalgamı içen Şahika zehirleniyor.



Hasan Ali ise yardımcısının kendinden geçen Şahika'yı kontrol ederek öldüğünü söylemesi harekete geçiyor. Şahika'yı halıya saran Hasan Ali denize atılması emrini veriyor. Ender ise Şahika'yı öldürdüğünden şüphelendiği Hasan Ali'den hesap soruyor. Denizde bir kadın cesedi bulunması üzerine teşhis için çağrılan Ender morga gidiyor. Yasak Elma'da Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika'nın ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay, Cansu’yla yaşadıklarından sonra, Yıldız’la arasını düzeltmeye çalışır.

Yıldız olanlardan habersiz, Cansu’yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu’yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar.