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Yasak Elma 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma'da Hasan Ali, Şahika'yı öldürdü mü? Nesrin Cavadzade diziden ayrıldı mı?

08.02.2021 02:41 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin dizisi Yasak Elma'nın 97. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında Hasan Ali Kuyucu, şalgam ikram ederek zehirlediği Şahika'yı halıya sararak denize atmaya çalışıyor. Ender ise Şahika'dan haber alamadıklarını söyleyerek, Hasan Ali'nin Şahika'yı öldürdüğünden şüpheleniyor. Bir kadın cesedi bulunduğu haberini alan Şahika ise morga giderek teşhis yapıyor. Peki Yasak Elma'da Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılacak mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 97. yeni bölümüyle 8 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika'nın öldüğü iddiası ortalığı karıştırıyor.

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ŞAHİKA ÖLDÜ MÜ?

Yasak Elma'da holdingin yeni patronu Hasan Ali Kuyucu'nun ikram ettiği şalgamı içen Şahika zehirleniyor.
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Hasan Ali ise yardımcısının kendinden geçen Şahika'yı kontrol ederek öldüğünü söylemesi harekete geçiyor. Şahika'yı halıya saran Hasan Ali denize atılması emrini veriyor. Ender ise Şahika'yı öldürdüğünden şüphelendiği Hasan Ali'den hesap soruyor. Denizde bir kadın cesedi bulunması üzerine teşhis için çağrılan Ender morga gidiyor. Yasak Elma'da Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika'nın ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay, Cansu’yla yaşadıklarından sonra, Yıldız’la arasını düzeltmeye çalışır.

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Yıldız olanlardan habersiz, Cansu’yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu’yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar.

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Ender ve Şahika, Hasan Ali’den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika’ya olacaktır.

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