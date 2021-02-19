Yasak Elma 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma'da Şahika evlendiği Hasan Ali'yi zehirliyor mu?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 99. yeni bölümüyle 22 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Ender ve Şahika'nın tuzağına düşen Hasan Ali, evlendiği Şahika'nın holding hisselerine ortak olmasıyla zor günler yaşayacak. Şahika ise kendisini zehirlemeye çalışan Hasan Ali'den intikam almaya çalışacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay, Cansu’yla yaşadıklarından sonra, Yıldız’la arasını düzeltmeye çalışır.

Yıldız olanlardan habersiz, Cansu’yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu’yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar.

Ender ve Şahika, Hasan Ali’den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika’ya olacaktır.



