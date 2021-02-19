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Yasak Elma 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma'da Şahika evlendiği Hasan Ali'yi zehirliyor mu?

19.02.2021 22:16 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin dizisi Yasak Elma'nın 99. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yasak Elma'da Ender'le evlendiğini sanarken, Şahika'yla evlendiğini öğrenen Hasan Ali'nin hayatı alt üst olacak. Şahika holdingde herkese "Bundan sonra bana başkan hanım diyeceksiniz" emrini veriyor. Diğer yandan ise evde yemek sofrası hazırlayan Şahika, Hasan Ali'ye elleriyle yemek yediriyor. Peki Şahika Hasan Ali'yi zehirleyecek mi? İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 99. yeni bölümüyle 22 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Ender ve Şahika'nın tuzağına düşen Hasan Ali, evlendiği Şahika'nın holding hisselerine ortak olmasıyla zor günler yaşayacak. Şahika ise kendisini zehirlemeye çalışan Hasan Ali'den intikam almaya çalışacak.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

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Çağatay, Cansu’yla yaşadıklarından sonra, Yıldız’la arasını düzeltmeye çalışır.

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Yıldız olanlardan habersiz, Cansu’yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu’yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar.

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Ender ve Şahika, Hasan Ali’den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika’ya olacaktır.

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