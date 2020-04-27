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Yasak Elma bitti mi? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 27.04.2020 20:22 | Son Güncelleme

Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri duran Yasak Elma, Fox TV'nin 27 Nisan Pazartesi yayın akışında da bulunmuyor. Peki Yasak Elma final mi yaptı? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma bitti mi? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her hafta pazartesi günü yayınlanan Yasak Elma dizisi, birçok dizide olduğu gibi koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara vermek zorunda kaldı. Bu akşam da yayınlanmayacak olan Yasak Elma’nın yeni bölüm tarihi hakkında da henüz bir açıklama bulunmuyor.

YASAK ELMA BU AKŞAM VAR MI?

Yasak Elma dizisinin bu akşam yayın akışında yok. Yasak Elma’nın yayın saatinde bu akşam ‘Aşk Şarkısı’ isimli film yer alıyor. Dizinin corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı hakkında ise açıklama yapılmadı. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Talat Bulut'un yer aldığı Yasak Elma'nın ekrana Eylül ayında yeni sezonuyla dönmesi bekleniyor.

YASAK ELMA 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma’nın 75. yeni bölümünden fragmanı yayınlanmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yasak Elma'nın yeni bölüm çekimleri de durduruldu. Yasak Elma dizisi sezonu erken bitirdi.
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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar.

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Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.

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