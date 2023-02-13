MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 165. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte FOX TV yayın akışı

Yasak Elma bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 165. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte FOX TV yayın akışı

13.02.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma yeni bölümü için araştırmalar hız kazandı. Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. 10 ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verilmesinin ardından akıllarda soru işaretleri oluştu. Peki, Yasak Elma bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Yasak Elma bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 165. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte FOX TV yayın akışı

Yasak Elma yeni bölüm bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Oyuncuları arasında Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma, 165. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Son bölümde Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrendi ve yıkıldı, en büyük destekçisi Zeynep’ti.

YASAK ELMA DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Yasak Elma dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Fox TV yayın akışı içerisinde dizinin yeni bölümü yer almadı. 10 ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verildi.
Öte yandan Yasak Elma’nın 165. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizilere deprem arası! Birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacakDizilere deprem arası! Birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak
Gülben Ergen’in Taha Duymaz paylaşımına ailesinden yanıt geldi!Gülben Ergen’in Taha Duymaz paylaşımına ailesinden yanıt geldi!
Serenay'ı yerden yere vurdu! 'Bu kadar soğuyacağımı söyleselerdi...'Serenay'ı yerden yere vurdu! 'Bu kadar soğuyacağımı söyleselerdi...'
Anahtar Kelimeler:
fox tv yayın akışı yasak elma yasak elma yeni bölüm Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"

Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...

Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.