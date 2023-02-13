Yasak Elma bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 165. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte FOX TV yayın akışı

Yasak Elma yeni bölüm bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Oyuncuları arasında Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma, 165. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Son bölümde Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrendi ve yıkıldı, en büyük destekçisi Zeynep’ti.

YASAK ELMA DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Yasak Elma dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Fox TV yayın akışı içerisinde dizinin yeni bölümü yer almadı. 10 ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verildi.

Öte yandan Yasak Elma’nın 165. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ



FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber



