Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? Yasak Elma 161. yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Fox Tv yayın akışı!

Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Tüm dizi izleyicileri de Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? Yasak Elma 161. yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Yasak Elma bu akşam 160. tekrar bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıkacak. İşte konu hakkında tüm detaylar...
Yasak Elma yeni bölümü bu akşam malesef yok. Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı dizinin bu akşam 160. tekrar bölümü ekrana gelecek.
Yasak Elma dizisinin 161. yeni bölümü ise 9 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak.
Yıldız, Doğan’la yaptığı konuşma sonrası ondan bir hareket beklerken Doğan, Ender’den boşanmak istediğini söyler. Kumru Selim’le ilişkisine mutlu bir şekilde devam ederken, yaşadığı bir karşılaşma her şeyi alt üst edecektir.
07.15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.15 Ekonomi Arası
10.20 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.45 En Hamarat Benim
16.30 Hayatımın Şansı
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Yasak Elma
23.00 Hayatımın Şansı
02.00 En Hamarat Benim