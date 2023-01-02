Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? Yasak Elma 161. yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Fox Tv yayın akışı!

Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Tüm dizi izleyicileri de Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? Yasak Elma 161. yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Yasak Elma bu akşam 160. tekrar bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıkacak. İşte konu hakkında tüm detaylar...

YASAK ELMA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yasak Elma yeni bölümü bu akşam malesef yok. Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı dizinin bu akşam 160. tekrar bölümü ekrana gelecek.

YASAK ELMA 161. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisinin 161. yeni bölümü ise 9 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak.

YASAK ELMA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Yıldız, Doğan’la yaptığı konuşma sonrası ondan bir hareket beklerken Doğan, Ender’den boşanmak istediğini söyler. Kumru Selim’le ilişkisine mutlu bir şekilde devam ederken, yaşadığı bir karşılaşma her şeyi alt üst edecektir.

2 OCAK 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

07.15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.15 Ekonomi Arası

10.20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 En Hamarat Benim

16.30 Hayatımın Şansı

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Yasak Elma

23.00 Hayatımın Şansı

02.00 En Hamarat Benim



