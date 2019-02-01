Yasak Elma'da bir olay daha! Şevval Sam açıkladı

FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Şevval Sam, aylar sonra bir itirafta bulundu. Dizide Halit'in ikinci eşi Ender'e hayat veren güzel oyuncu 'bir daha asla' dedi ve bombayı patlattı.

Yasak Elma dizisinde Ender karakterini oynayan Şevval Sam’ın instagram hesabından yaptığı açıklama, okuyanları çok şaşırttı.

Sam, bilgisi haricinde dizide kendisine gerçek kürk giydirildiğini öğrendiğini ve kürke karşı olduğunu belirterek hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı.

Hayat verdiği Ender karakterini izleyiciye tam olarak yansıtabilmek için iddialı giyinen Şevval Sam, dizide imitasyon da dahil bundan sonra hiç bir şekilde kürklü bir kombin giymeme kararı aldığını açıkladı.

Şevval Sam, “Yaşam hakkı savunucusu” olarak doğa, hayvanlar ve çevre ile ilgili duyarlılığını her fırsatta sosyal medya hesaplarından da belirten ve paylaşan bir kişi olarak, dizide yaşanan bu durumdan dolayı açıklama yapma ihtiyacı duydu.

ŞEVVAM SAM DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bir süredir Hande Ataizi’nin diziye dahil olacağı konuşuluyor. İddialara göre Şam diziden ayrılacak ve yerini Ataizi'ye bırakacak.

