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Yasak Elma'da Ender'den Alihan ve Yıldız'a büyük tuzak! Yasak Elma 34. yeni bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.02.2019 02:30 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 25 Şubat Pazartesi yayınlanacak olan 34. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Yasak Elma 34. yeni bölümde Ender, Yıldız'a Alihan'la olan fotoğraflarını atıyor. Halit'in kızı Zehra'yla evlenen Kemal, aynı evde kaldığı yasak aşkı Yıldız'dan kopamıyor. Peki Yıldız ve Kemal, Zehra'ya mı yakalanıyor? İşte Yasak Elma 34. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

Yasak Elma'da Ender'den Alihan ve Yıldız'a büyük tuzak! Yasak Elma 34. yeni bölüm izle!

Yasak Elma 34. yeni bölümde, Alihan’ın yaşadığı pişmanlık Zeynep’ten uzak durmasına yol açar. Ender’in tehdidine boyun eğmeyen Yıldız, kendi planına Dündar’ı da alet etmek zorunda kalır. Erim’in yeni arkadaşlığı başına beklemediği kadar büyük bir iş açacak ve Halit’in önemli bir karar vermesine yol açacaktır.

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasak Elma son bölümde, Ender, Yıldız'dan aldığı darbe ile tökezlese de düşmüyor ve hemen karşı atağa geçiyor. Yıldız, Ender'e dersini verdikten sonra Zeynep'e kendini affettirmek için yollar arıyor. Ayrıca Alihan ile Halit arasında yaşanan olumlu gelişmeler bu savaşı biteceğini de gösteriyor.

Yıldız, Ender’i alt etmenin keyfini sürerken Zeynep’le barışmanın yollarını arar. Alihan yaptığı yanlışlardan dönmek için uğraşır ve Halit’le yüzleşir. Halit ve Alihan savaşının biteceğini anlayan ve boşanmak istemeyen Ender, ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirir.

Alihan'a gelen sürpriz paket, onun tüm hayatını ve aldığı kararları sorgulamasını sağlar. Ayrıca Zeynep’le yaşadıklarına tahammül edemez. Yanlışlarından dönmek isterken Halit’le de yüzleşir. Bu yüzleşme Alihan ile Halit arasındaki savaşı bitirmek için büyük bir adım olur. Ancak Ender’in Alihan’dan boşanmaya niyeti yoktur.

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