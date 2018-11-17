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Yasak Elma'da Ender'den Halit'i bitirecek hamle! 'Onu mahvedeceğim' Yasak Elma 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 17.11.2018 02:47 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 23. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Talat Bulut ve Şevval Sam'ın başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın 23. yeni bölümünde Yıldız ve Ender savaşı derinleşiyor. Ender Halit'e de bayrak açarak, 'Onu mahvedeğim. Evini, arabasını bile alacağım' diyor. Diğer yandan ise Alihan'ın uçağı pilot Hira tarafından kaçırıldı. Peki Yasak Elma'da Alihan Taşdemir öldü mü? İşte Yasak Elma 23. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

Yasak Elma'da Ender'den Halit'i bitirecek hamle! 'Onu mahvedeceğim' Yasak Elma 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı Yasak Elma'nın 23. yeni bölümünde Ender, Yıldız ve Halit savaşı hızlanıyor. Halit'i Ender'in evinde yakalayan Yıldız, artık onunla görüşmemesini istiyor. Ender'in şirketten kovulmasını da isteyen Yıldız, Halit'e rest çekiyor. Ender ise Halit'e savaş açıyor. 'Evinizi, altınızdaki arabanızı bile alacağım. Onu mahvedecek olan şeyi çok iyi biliyorum' diyen Ender'in yeni planı ne?

YASAK ELMA 23. YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Alihan'ın uçağının radarda kaybolması herkesi şaşkına çeviriyor. Alihan’ın uçağının kaybolması herkesi, en çok da Zeynep’i perişan eder. Bütün umutların tükenmesi artık an meselesidir. Zeynep Alihan’ın olmadığı bir hayatı nasıl yaşayacağını düşünür. Yıldız ise Halit’e oynadığı oyunun gerçek çıkmasının şaşkınlığını üstünden kolayca atar ve gücün artık kendisinde olduğunu herkese göstermeye çalışır.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hira, Zeynep ile Alihan'ın ilişkisi ile yıkılıyor. Alihan, Hira'yı işten çıkarıyor. Hira işten çıkarıldığını öğrenince tehditler savuruyor. Ve bağırarak ‘Zeynep Yılmaz istemediği için işten atıldım' diyor. Alihan şirkete gelince Hira'danın yaptıklarını öğreniyor. Zeynep de ofise girer girmez Hira olayını duyuyor. Zeynep Hira'nın nedne böyle yaptığını anlamıyor.

Alihan ve Zeynep sonunda mutluluklarını doyasıya yaşama şansı yakalamışlarken, Hira’nın dengesizlikleri ve Zerrin’in verdiği tepkilerle uğraşmak zorunda kalırlar. Ender, Yıldız’ın hamile olmasıyla yıkılır. Halit’le yakaladığı şansı tamamen kaybetmek üzeredir. Yıldız ise evliliğinin bitmemesi için çok riskli bir oyun oynuyordur.

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