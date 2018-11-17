Yasak Elma'da Ender'den Halit'i bitirecek hamle! 'Onu mahvedeceğim' Yasak Elma 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı Yasak Elma'nın 23. yeni bölümünde Ender, Yıldız ve Halit savaşı hızlanıyor. Halit'i Ender'in evinde yakalayan Yıldız, artık onunla görüşmemesini istiyor. Ender'in şirketten kovulmasını da isteyen Yıldız, Halit'e rest çekiyor. Ender ise Halit'e savaş açıyor. 'Evinizi, altınızdaki arabanızı bile alacağım. Onu mahvedecek olan şeyi çok iyi biliyorum' diyen Ender'in yeni planı ne?

YASAK ELMA 23. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Alihan'ın uçağının radarda kaybolması herkesi şaşkına çeviriyor. Alihan’ın uçağının kaybolması herkesi, en çok da Zeynep’i perişan eder. Bütün umutların tükenmesi artık an meselesidir. Zeynep Alihan’ın olmadığı bir hayatı nasıl yaşayacağını düşünür. Yıldız ise Halit’e oynadığı oyunun gerçek çıkmasının şaşkınlığını üstünden kolayca atar ve gücün artık kendisinde olduğunu herkese göstermeye çalışır.