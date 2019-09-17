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Yasak Elma'da Ender'den, Şahika'ya cinayet teşebbüsü suçlaması! Yasak Elma 49. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2019 02:37 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 49. son bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölümünde, Yıldız’ın hamile olarak yalıya geri dönmesi, Şahika'nın planlarını alt üst etti. Nesrin Cavadzade'den sonra Tuvana Türkay'ın da katıldığı Yasak Elma son bölüm final sahnesinde ise bu defa Ender geri döndü. Ender'in ilk işi kendisini öldürmeye teşebbüs etmekten Şahika'yı gözaltına aldırmak oldu. Peki Yasak Elma 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 49. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 16 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

Yıldız ise Şahika'nın katil olduğunu ve kendisini de öldürmek istediğini söyleyerek Ender'den yardım istedi. Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen Yıldız, Ender'in artık ortaya çıkmasını istedi.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasak Elma'nın yeni sezon 49. bölümünde Yıldız’ın hamile olarak yalıya dönmesi, Şahika’nın kurduğu planı alt üst eder. Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

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Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır. Kaya yeni hayatını yoluna koymaya çalışırken Leyla ile tanışır. Leyla, Kaya’nın hayatına beklemediği sürprizlerle girecektir.

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Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yasak Elma dizisinin 23 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 50. yeni bölüm fragmanı ise Fox TV tarafından henüz yayınlanmadı.

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YASAK ELMA'YA AYLİN VEZİROĞLU DA KATILDI
Medyapım imzalı Yasak Elma dizisinin kadrosuna, güzel oyuncu Aylin Veziroğlu da katıldı. Veziroğlu, dizide 'Selin' karakterine hayat verecek.

Aylin Veziroğlu

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