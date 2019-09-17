Yasak Elma'da Ender'den, Şahika'ya cinayet teşebbüsü suçlaması! Yasak Elma 49. son bölüm final sahnesi izle!

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 16 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

Yıldız ise Şahika'nın katil olduğunu ve kendisini de öldürmek istediğini söyleyerek Ender'den yardım istedi. Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen Yıldız, Ender'in artık ortaya çıkmasını istedi.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma'nın yeni sezon 49. bölümünde Yıldız’ın hamile olarak yalıya dönmesi, Şahika’nın kurduğu planı alt üst eder. Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır. Kaya yeni hayatını yoluna koymaya çalışırken Leyla ile tanışır. Leyla, Kaya’nın hayatına beklemediği sürprizlerle girecektir.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 23 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 50. yeni bölüm fragmanı ise Fox TV tarafından henüz yayınlanmadı.