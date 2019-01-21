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Yasak Elma'da Halit'e çifte şok! Yasak Elma 29. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 21.01.2019 02:41 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 29. yeni bölümünde ortalık fena halde karışıyor. Yasak Elma yeni bölümde Zehra ve Kemal'in nikahına Yıldız'ın gelmesiyle Halit büyük şok yaşıyor. Yıldız'ın elindeki bavulu gören Halit şüpheleniyor. Yıldız'ı takip ettiren Halit, kızıyla evlenen Kemal'in ve aynı zamanda Yıldız'la ilişkisini olduğunu öğreniyor. Peki Yasak Elma bu akşam var mı? İşte Yasak Elma 29. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yasak Elma, yeni yıl arasının ardından hayranlarını şoke edecek bir bölümde ekrana dönüyor. Yasak Elma'nın 28. son bölümünde Yıldız, Halit'i terk etmiş ancak yasak aşkı Kemal'le Halit'in kızı Zehra'yı nikah masasında görmüştü. Yeni bölümde Kemal ve Zehra'nın nikahına elinde bavulla gelen Yıldız, Halit'i kızdırıyor. Halit, Yıldız'a 'Bu bavulun burada ne işi var?' diye soruyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yıldız, Kemal’i nikahta basmasının şaşkınlığını yaşarken, Argunlar da Erim’im kaza haberiyle sarsılır. Halit, Erim’i kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Ender ise, Erim’in kazasından Halit’i sorumlu tutar. Kemal’in şüpheli davranışları Halit’in dikkatinden kaçmaz, Kemal’in peşine Sıtkı’yı takar ve beklemediği bir sonuçla karşılaşır. Ender ve Alihan’ın arasındaki gerginlik ise ilişkilerini başka bir boyuta taşıyacaktır.

Diğer yandan ise Halit ve Ender'in oğulları Erim'in arabayla birisine çarparak öldürdüğü ortaya çıkıyor. Yaşanan bu korkunç olaydan sonra Ender Halit'in üstüne yürüyor ve velayet davası açacağını söylüyor. Yeni bölümde Halit ve Ender'in kavgasının yanı sıra bir yasak aşk da ortaya çıkıyor. Kızıyla evlenen Kemal'in hareketlerinden şüphelenen Halit, Kemal'i takip ettiriyor. Kemal ve Yıldız'ın bir restoranda buluştuğu anlara ait fotoğraflar ise önüne geldiğinde Halit büyük şok yaşıyor. Peki Halit, Yıldız ve Kemal'in aşkını öğreniyor mu? Kemal ve Zehra evleniyor mu?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yasak Elma dizisinin 29. yeni bölüm tarihi de açıklandı. Dizi 21 Ocak Pazartesi akşamı 20.00'de yeni bölümüyle Fox TV'de olacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Yasak Elma dizisi son bölümü ile 24 Aralık Pazartesi akşamı FOX TV’de ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde, Halit ile ayrılmaya karar veren Yıldız, yasak aşkı Kemal'e geldiğinde büyük şok yaşadı. Kemal kapıyı açtığında Yıldız, içeride Halit ve kızı Zehra'yı gördü. Nikah masasında oturan Zehra Kemal'le mi evleniyor?


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