Yasak Elma'da Halit'e çifte şok! Yasak Elma 29. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma, yeni yıl arasının ardından hayranlarını şoke edecek bir bölümde ekrana dönüyor. Yasak Elma'nın 28. son bölümünde Yıldız, Halit'i terk etmiş ancak yasak aşkı Kemal'le Halit'in kızı Zehra'yı nikah masasında görmüştü. Yeni bölümde Kemal ve Zehra'nın nikahına elinde bavulla gelen Yıldız, Halit'i kızdırıyor. Halit, Yıldız'a 'Bu bavulun burada ne işi var?' diye soruyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Kemal’i nikahta basmasının şaşkınlığını yaşarken, Argunlar da Erim’im kaza haberiyle sarsılır. Halit, Erim’i kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Ender ise, Erim’in kazasından Halit’i sorumlu tutar. Kemal’in şüpheli davranışları Halit’in dikkatinden kaçmaz, Kemal’in peşine Sıtkı’yı takar ve beklemediği bir sonuçla karşılaşır. Ender ve Alihan’ın arasındaki gerginlik ise ilişkilerini başka bir boyuta taşıyacaktır.

Diğer yandan ise Halit ve Ender'in oğulları Erim'in arabayla birisine çarparak öldürdüğü ortaya çıkıyor. Yaşanan bu korkunç olaydan sonra Ender Halit'in üstüne yürüyor ve velayet davası açacağını söylüyor. Yeni bölümde Halit ve Ender'in kavgasının yanı sıra bir yasak aşk da ortaya çıkıyor. Kızıyla evlenen Kemal'in hareketlerinden şüphelenen Halit, Kemal'i takip ettiriyor. Kemal ve Yıldız'ın bir restoranda buluştuğu anlara ait fotoğraflar ise önüne geldiğinde Halit büyük şok yaşıyor. Peki Halit, Yıldız ve Kemal'in aşkını öğreniyor mu? Kemal ve Zehra evleniyor mu?